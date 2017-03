Rocío Carrasco arremete contra Antonio David en el juzgado de Violencia sobre la Mujer

Rocío Carrasco ha llegado en la mañana de este jueves al juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Alcobendas para ratificar la demanda que le ha interpuesto a Antonio David Flores. Su exmarido se enfrenta a una denuncia interpuesta contra él por un supuesto delito continuado de "acoso verbal y maltrato psicológico".

Los términos de la acusación serían tan fuertes que ha sido trasladada al Juzgado de Violencia sobre la mujer a petición del fiscal. La mujer de Fidel Albiac habría tomado la decisión ahora después de meses de preparación en los que habría recabado toda la información necesaria para denunciar al padre de sus hijos.

Según una de sus amigas más íntimas, Terelu Campos, Rocíito lo está pasando realmente mal: "Cuando uno tiene mucho dolor, necesita muchas veces su soledad. Me consta que hay mucho dolor". Durante este proceso judicial, los hijos de Antonio David y Rocío Carrasco podrían ser llamados a declarar. Según Kiko Matamoros, esta declaración podría convertise en un arma de doble filo para la propia Rocíito: "Yo conozco una información tan delicada que no me atrevo a darla. He coincidido con Rocío hija, me hizo unas manifestaciones, unas confesiones y puedo asegurar que si las dice en un juzgado, lo mismo que me dijo a mí, su madre no lo tiene nada fácil". Una situación muy difícil para una familia que lleva mucho tiempo rota.