Maluma se pronuncia al respecto de su vídeo sexual con Ricky Martin

Los rumores de que entre Ricky Martin y Maluma ha habido algo más que una amistad vienen de lejos. Sin embargo, las especulaciones han ido más allá en los últimos días y se ha hablado de que podría existir un vídeo sexual en el que los dos artistas comparten escenas de cama.

Get ready for what's coming @maluma #VentePaCa Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 22 de Ago de 2016 a la(s) 5:23 PDT

Por su parte, Maluma ha querido desmentir esta información, a sabiendas de que es uno de los vídeos que más demandan sus fans gays, que quisieran ver a los dos guapos y fornidos hombres en actitud algo más que cariñosa. "No soy gay, aunque me siento muy agradecido con este sector y el cariño es cariño siempre. Con respecto al vídeo erótico, este tema me da risa. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira", asegura el colombiano.

El inicio de toda esta historia se remonta a la grabación del videoclip 'Vente pa' ca', en el que ambos trabajaron juntos y compartieron una gran química que hizo saltar las alarmas. De hecho, se llegó a acusar a Maluma de ser el culpable de una crisis en la relación de Ricky con su novio, Jwan Yosef. 'Vente pa' ca' se ha convertido en todo un éxito y acumula ya casi 700 millones de reproducciones en Youtube.