Una reconciliación Real y lo más granado de la ‘socialité’ española

Tal y como desvelan en la portada de la revista ‘Love’, Carlota Casiragui ha protagonizado un acercamiento con el padre de su hijo, Gad ElMaleh. La hija de Carolina de Mónaco y el cómico francés compartieron una historia de amor que duró cuatro años y que tuvo como fruto al pequeño Raphaël. Después llegó la ruptura y la aparición de un nuevo hombre: Lamberto Sanfelice. Ahora que todo ha terminado entre ambos, cabe la posibilidad de que Carlota regrese al lado del padre de su hijo.

Además, en la misma publicación entrevistan a Bertín Osborne, que sueña con entrevistar a Isabel Pantoja. El cantante, que ya ha mostrado en alguna ocasión su apoyo a la tonadillera, sueña con contar con ella en su programa ‘Mi casa es la tuya’, que ha regresado ya a la parrilla de Telecinco con Raphael como primer invitado de esta nueva etapa.

También aparecen Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra, que están muy preocupados por la salud de Isabel II. La duquesa de Cambridge ha reunido a sus padres y hermanos con la familia real inglesa británica en tradicional misa de Navidad, a la que no ha asistido la Reina debido a su delicado estado de salud. Isabel II tiene 90 años y padece un fuerte catarro, que a su edad podría complicarse en algo más grave.

Por su parte, la revista ‘Lecturas’ nos trae esta semana la entrevista más intima de Susana Griso, que da el siguiente titular: “Ana Rosa y yo somos muy competitivas”. Reina de las mañanas televisivas, la periodista ha querido despedir 2016 y dar la bienvenida al nuevo año del que balance y se confiesa afortunada. Habla de los que más quiere, de sus hijos, de su pareja, de su madre, que a sus 93 años es un ejemplo a seguir para ella, y de su pasión, el periodismo, que la lleva hoy a celebrar sus primeros 10 años de ‘Espejo público’.

Y Alexis, el hijo secreto de Bigote Arrocet, también tiene su hueco en la publicación. El deseo de reencontrarse un día no muy lejano con su padre, al que no veía desde niño, le llevó a narrar por primera vez su historia. Hace pocas semanas Alexis Parcerisa Ledgard, el hijo secreto que Bigote tuvo hace 36 años con Annette, hija del desaparecido Kiko Ledgard, hablaba por primera vez de cómo había crecido sabiendo que el humorista chileno era su padre. “Me encantaría verle y contarle toda mi vida. Hemos hablado de un encuentro, pero no ha sido posible. Sé que llegará”, decía Alexis. Y así ha sido, un encuentro en el que también ha estado presente su ‘madrastra’ María Teresa Campos.

Continuando con la familia Arrocet-Campos, Terelu prepara su entrada en 'GH VIP'. A los programas en los que ya trabaja (‘Sálvame’, ‘Qué tiempo tan feliz’ y ‘Las Campos’) hay que añadir la más que posible incorporación al plantel de concursantes de ‘GH VIP’, cuya quinta edición arrancará después de Reyes, concretamente, el domingo 8 de enero.

En ‘Diez Minutos’, Carlota Corredera posa sonriente y explica cómo está siendo la Navidad en su casa: “Este año he puesto el árbol y el belén por mi hija”. La nueva presentadora de ‘Cámbiame’ esté feliz por conducir este programa, ahora que su vida ha cambiado tanto.

La elegancia cobra vida con la portada de este número de la revista ‘¡Hola!’. Hace unos días se conmemoraron los 20 años de colaboración entre Porcelanosa y Carlos de Inglaterra con una de las famosas cenas en las que el príncipe de Gales agradece su colaboración a la firma. En este tiempo, estas reuniones se han ido convirtiendo en la gran cita social del año y la atención y el interés que generan es cada vez mayor: todos quieren estar, pero muy pocos son los elegidos para entrar en palacio y compartir mesa y mantel con el hijo de la Reina de Inglaterra.

Para celebrar por todo lo alto estas dos décadas de proyectos comunes y amistad, la exclusiva reunión en el palacio escocés de Dumfries House contó con la presencia de una imponente delegación española, que protagonizó un posado único. Isabel Preylser y Mario Vargas Llosa, Antonio Banderas y Nicole Kimpel, Enrique Ponce y Paloma Cuevas, fueron los grandes protagonistas de esta velada tan especial que fue una elegante y divertida celebración.