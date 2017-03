El príncipe Harry y Meghan Markle, juntos en una boda

La relación entre el príncipe Harry con la actriz Meghan Markle estaba ya más que confirmada, sin embargo desde que a finales del 2016 dieran a conocer el romance, la pareja no se había dejado ver en pareja hasta ahora.

El hermano del príncipe Guillermo no ha querido perderse la boda de uno de sus mejores amigos, Tom Inskip, quien le ha dado el 'sí quiero' a Laura Hughes. Sin embargo, tampoco ha querido ir solo por lo que ha decidido que Meghan Markle le acompañase hasta Jaimaica, lugar donde se celebraba el enlace.

Según ha revelado este sábado 'The Daily Mail', la pareja se ha hospedado en el lujoso hotel Round Hill donde en ningún momento se escondieron de las cámaras y donde mostraron su amor de forma abierta. El diario citado también ha confirmado que a lo largo de la ceremonia ambos compartieron gestos de cariño y complicidad.

De hecho, el mismo medio británico ha sido el encargado de difundir las primeras imágenes de la pareja juntos mientras hablaban con el resto de los invitados antes de la celebración del enlace.

Varios medios ya publicaron en las navidades fotografías en el aeropuerto de Heathrow del príncipe Harry acompañando a la actriz aunque en ningún momento se les vieron las caras nítidamente. Tampoco se pudieron ver las imágenes del momento en el que la pareja acudió a comprar un árbol de Navidad, aunque el propio vendedor que confirmó quedarse "en el sitio" cuando les vio, aseguró que mostraban mucha complicidad.



