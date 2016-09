La primera entrevista de Froilán con un lotero como supervisor

Felipe Juan Froilán ha saltado a los medios de comunicación. Y lo ha hecho hablando de un tema que le apasiona: la tauromaquia. El hijo mayor de la infanta Elena, que ha puntualizado que prefiere el nombre de Felipe al de Froilán, ha participado en el arranque de la nueva temporada del programa 'Espejo Público', donde ha hecho unas declaraciones acerca del accidente mortal que sufrió el torero Víctor Barrio y cómo se enteró de tal tragedia: "Cuando pasó yo estaba en Estados Unidos y llamé a mi madre. Ellos se habían conocido antes en un evento de Cáritas en el que Víctor le dedicó unas palabras a mi madre".

Además, ha dejado claro que está en contra de todos aquellos que lanzaron mensajes negativos hacia el fallecido en el momento en el que recibió la cornada: "Me da pena porque ante todo tiene que estar el respeto al ser humano y a la cultura española que ha estado siempre en pie". A sus 18 años, 'Pipe', como le conocen sus amigos, guarda una gran amistad con el joven torero Gonzalo Caballero. El diestro forma parte de su cuadrilla, y además, su hermana Victoria Federica también es muy fan de esta promesa de la tauromaquia nacional, con la que incluso se hace fotografías que suben a sus respectivas cuentas de 'Instagram'

Es un placer @vicmabor !!!! Aunque Filip se ponga celoso 😉😏😉😏 Una foto publicada por Gonzalo Caballero (@gonzalocaballeroo) el 28 de Ago de 2016 a la(s) 4:51 PDT

Sobre lo que ha preferido no pronunciarse es sobre su vida íntima y sentimental, que ha causado mucho revuelo este verano. El sobrino del rey Felipe VI fue pillado en actitud muy cariñosa con una joven a la que llamaron Marta, pero que en realidad se trataba de Mar, una amiga íntima suya con la que, al parecer, no le une nada más que una buena amistad. Con su verdadera chica, Marta, amiga a su vez de Mar, no se ha dejado ver públicamente.

¿Quién es el joven que acompaña a Froilán?

Durante la entrevista emitida por Antena 3 hay un chico que se mantiene todo el rato frente a las cámaras pero en un segundo plano, ejerciendo de supervisor del hijo de la infanta Elena. Se trata de Joaquín Monroy de la Peña, conocido por sus amigos como Jacko, un amigo íntimo de 'Pipe'.

Santander, a muerte con el gordito! Vaya sustos nos das.... Una foto publicada por 📍Madrid (@jornopapo) el 29 de Jul de 2016 a la(s) 2:48 PDT

Jacko se ha convertido en un inseparable del 'royal', pese a que tiene 27 años, nueve más que su 'colega'. Es relaciones públicas de varias discotecas, lugar donde conoció Froilán, además de ser dueño, junto a su padre, de una administración de lotería situada en la calle Princesa. Como dato curioso, fue novio de 'la Pechotes', la chica con la que fue relacionada sentimentalmente 'el pequeño Nicolás'.