Tú preguntas y ellos responden: los famosos más accesibles en las redes

Desde que las redes sociales pasaron de ser una plataforma para interactuar entre amigos a convertirse en un espacio virtual a través del cual estar al tanto de la vida de todo el mundo, han sido muchos famosos los que se han apuntado a esta moda. De esta manera ganan seguidores, que a su vez se convierten en admiradores (o 'haters') que publicitan sus nombres y, por tanto, hacen que sus cachés suban como la espuma.

De esta manera a todos les conviene tener un perfil público en una o en varias plataformas web, aunque esto les suponga tener que soportar a diario cientos de comentarios, unos más halagadores que otros. A través de los mismos la gente intenta contactar con los cantantes, actores, 'bloggers' o modelos de moda, que en algunas ocasiones pasan, pero otras irremediablemente pican el anzuelo y acaban contestando a través de mensajes, casi siempre, incendiarios.

Este es el caso de la actriz y bloguera Paula Echevarría. La asturiana publicó una fotografía en Instagram en la cual aparecía posando con un cuerpazo espectacular en la isla de Ibiza, donde pasó parte de sus vacaciones de verano. "Esos cuerpos son fruto de comer superpoco, encima todo superligero, machaque de deporte, y muchos tratamientos estéticos, remodelaje, radiofrecuencia..., seamos realistas, aparte viven de su imagen y se dedican por completo a ello, no tienen que poner lavadoras, planchar, cocinar...", comentó una usuaria. Contrariada por el comentario, la actriz respondió jocosa: "Ostras! Cuándo has estado viviendo conmigo que no me he enterao???!!!!! Me encanta que afirmes tanto sin tener ni pajolera idea de nada! #oletushuevos".

Bye Ibiza! 🙌 Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 28 de Jul de 2014 a la(s) 12:22 PDT

Su marido, el cantante David Bustamante, tampoco dudó en responder a través de la misma red social a un comentario malintencionado. El extriunfito acababa de colgar en esta red social un vídeo suyo patinando, y una seguidora les preguntó con quién estaba su hija si Paula Echevarría estaba en Cannes apoyando a su serie 'Velvet' y él haciendo deporte. El cantante no logró reprimir su ira y contestó muy enfadado. Bustamante se defendió de las críticas respondiendo que su hija estaba a su lado, con su bicicleta, y que su mujer se encontraba trabajando en Francia. El intercambio de respuestas fue automático y el fuego cruzado hizo que fueran varios los fans que salieran en defensa de David y Paula, una de las parejas más consolidadas del panorama nacional.

Pero el que sin duda se lleva la palma a poco comedido es Iker Casillas, experto en esto de las conversaciones virales. Tras el partido ante la Juventus, en el que el Oporto perdió por 0-2 en la ida de los octavos de Champions, Casillas volvió a aparecer en algunos programas de televisión. Se le hizo un seguimiento minuto a minuto, con una cámara que solo estaba preparada para enfocarle a él. Al portero le metieron dos goles, hecho que sirvió para que recibiera numerosas críticas.

"Espero que pidáis las imágenes a vuestros compañeros de SPORT TV en Portugal y me hagáis un seguimiento como el de ayer en Liga", escribió Casillas en su Twitter cuando se enteró de que un conocido programa de televisión en España se había hecho un seguimiento en Champions. El mensaje iba claramente dirigido a sus críticos, que se centraron en la competición europea y se olvidaron de la liga portuguesa. Y esta es tan solo la última de sus múltiples salidas de tono en Twitter e Instagram.

Espero que pidáis las imágenes a vuestros compañeros de SPORT TV en Portugal y me hagáis un seguimiento como el de ayer en Liga!!Un abrazo https://t.co/zOXbtqpFHe — Iker Casillas (@IkerCasillas) 23 de febrero de 2017

El caso de Eva González va más allá, y es que su 'encontronazo' en redes tuvo que ver con otra figura pública, el columnista de ABC, Antonio Burgos. Todo a raíz de las palabras dedicadas por el periodista un traje de luces de Cayetano Rivera, marido de la presentador de MasterChef, y que ella misma diseñó.

"Mamarracho y azabache", escribió Burgos en un tuit que enlazaba a un texto del diario ABC dedicado al traje de Cayetano, blanco y con bordados negros, en honor a la ciudad de Ronda. Una crítica que enfureció a la modelo y presentadora, que no dudó en reprender al escritor: "¿Me puede definir usted cuál es exactamente el color mamarracho?", preguntó una enfadada Eva González. Burgos contestó que era "color no ni ná, color anda que no...". Eso no arregló las cosas, en tanto la diseñadora insistió: "Está claro que para gustos, colores (a éste se le llama mercurio) y para faltas de respeto, las suyas".

Consejos para que las 'celebs' te respondan

- Asegúrate de que tus mensajes no sea siempre “Te quiero, por favor responde”. Trata de ser original y halagador, porque a todo el mundo le gustan los halagos.

- Pregunta sobre la marca de las prendas que llevan puestas. A ti te facilitarán el poder copiar su 'look' y ellos harán publicidad sobre esas firmas, cosa que les conviene para llegar a acuerdos con las mismas.

- Escribe cuando el famoso en cuestión esté activo en la red. Tan pronto como veas que han posteado algo, deja tu mensaje. Tus posibilidades de recibir una respuesta aumentarán considerablemente.

- Si estás usando la aplicación de Twitter, entonces puedes establecer notificaciones para los tweets de las 'celebs'. Eso significa que cuando ellos escriban un tweet, la propia página te avisará.

- No mandes mensajes constantemente del tipo “por favor sígueme” o “Yo soy tu mayor fan” porque esto solo logrará que se enfaden. Aunque, visto lo visto, este parece que es el mayor truco para obtener respuesta: tocar un poquito 'las narices'.