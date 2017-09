Pol anuncia su ruptura con Adara con unas sorprendentes declaraciones

El amor se ha roto entre Adara y Pol, exconcursantes de 'Gran Hermano'. Los jóvenes iniciaron su relación dentro de la casa en la edición número 17 del concurso, en unas circunstancias en las que prácticamente apostaba por su historia, ni siquiera la familia de él, que nunca vio con buenos ojos que el catalán hubiera iniciado un romance con la madrileña.

Ahora los dos han mandado un comunicado a través de sus respectivas cuentas de Instagram, en los que han compartido con sus seguidores la noticia de su ruptura. : "Por la salud de mi cabeza y de mi alma, Adara y yo ya no estamos juntos. Respetaron mi decisión y me apoyaron. Nunca se metieron en mi relación ni intentaron convencerme de nada; simplemente han estado a mi lado hasta que, por fin, he sido capaz de ver con mis propios ojos lo que mucha gente ya veía desde hace tiempo", ha escrito Pol.

Unas palabras muy duras que dan a entender que el habitante "genéticamente perfecto" de GH ha estado engañado durante todo este tiempo (un año) y por fin ha abierto los ojos con respecto a la que ya es su expareja. "Dejémoslo en que la opinión que dio mi hermano en su momento en plató ha sido siempre la correcta. Así lo ha decidido el tiempo. Que no quepa duda que todo lo que yo he vivido y he sentido ha sido real, pero hoy salgo de la burbuja. Hoy el camino termina para mí", asegura con una fotografía en negro.

Por su parte, Adara ha dado menos explicaciones, pero sí ha informado de cómo ha sido la despedida: "Han sido unos meses maravillosos que recordaré con todo mi cariño, y aunque la despedida por su parte ha sido muy fría y en estos momentos siento muchísimo dolor, me quedo con todo lo bueno para empezar a retomar mi camino".