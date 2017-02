Paula Vázquez, con la cara lavada contra los que dicen que se ha operado

A Paula Vázquez no le gusta nada que digan que se ha hecho algún que otro 'arreglillo'. Y eso que su pecho se hizo famoso cuando, tapada solo con exóticos bikinis, presentaba 'La isla de los famosos'. Y también su nariz, que dio un cambio radical.

Sin embargo, en lo que se refiere al bótox y operaciones cutáneas de la cara, Paula parece no querer reconocer que por ahí ha pasado un bisturí. La presentadora parece molesta por las informaciones que aseguraban que se había operado y continúa lanzando dardos en sus redes a todo aquel que dude acerca de su rostro.

Me pregunto ¿a cuántos hombres presentadores les dedican tantos ( malos) titulares a su físico y ni uno a la noticia real ? VUELVO A LA TELE CON UN SUPERFORMATO!! #machismoSupremo #Yoseguiréintentandolo algún día sueño con tener los titulares de mis homónimos con pilila . Una publicación compartida de Paula Vázquez. Perfil Oficial (@paulavazqueztv) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 7:13 PST

"Y un día más, con la cara lavada y recién peiná! Y sí, te la dedico a ti, incrédula, cotilla, picky, picky. A ti que me ofendes cuando escribes en cualquier medio. Me da igual si eres hombre o mujer. Bueno, me duele más si eres ella y no ves que cuando me ninguneas nos lo pones difícil a todas. Y os recuerdo que somos la mitad de la población", ha escrito Paula en una fotografía colgada en su Instagram en la que aparece con la cara lavada.

Hace escasas semanas ya manifestó su disconformidad al respecto de las críticas que habían surgido a raíz de la presentación del primer aniversario de 0#Movistar, cadena en la que trabajará a partir de ahora. "Es verdad que el otro día estaba algo hinchada, sería la menstruación. Gracias por las críticas. Como siempre, los mismos", comentó.

Y un día más, con la cara lavada y recién peiná! Y si, te la dedico a ti , incrédula, cotilla , picky picky🎶. A ti que me ofendes cuando escribes en cualquier medio . Me da igual si eres hombre o mujer. Bueno me duele más si eres ella y no ves que cuando me ninguneas nos lo pones difícil a todas . Y os recuerdo q somos la mitad de la población . #ChicasDespertemos Una publicación compartida de Paula Vázquez. Perfil Oficial (@paulavazqueztv) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 7:21 PST

Pese a todo, hay cosas que delatan la evidencia, y aunque no se haya estirado la piel, los labios, la nariz y los pechos sí que han pasado por quirófano. Aun así los numerosos comentarios surgidos a raíz de su 'nueva imagen' parece que no han hecho demasiada gracia a la comunicadora, que ya está preparada para comenzar su nueva andadura profesional.