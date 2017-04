Paula Echevarría se sincera: “Pasan cosas en mi casa”

Paula Echevarría ha presentado este miércoles su nuevo perfume. Un acto que ha tenido una inmensa expectación gracias a su reciente separación de su marido, David Bustamante. “Estoy acostumbrada a fotógrafos y cámaras, pero esto es alucinante”, comentaba la actriz al ver el revuelo de cámaras que se había formado a su alrededor.

“Pasan cosas en mi casa, pero no voy a entrar en eso. Si alguna vez eso es así lo sabréis. No voy a entrar en eso”, declaraba Paula. “En redes sociales mi vida ha seguido siendo la misma de siempre. En enero subimos una fotografía y no lo hacíamos desde el verano", aseguraba, después de que las alarmas comenzaran al ver que, acostumbrada a ser muy activa en las redes sociales, hiciera un parón en lo que a las instantáneas con el cantantes se refiere.

“No te voy a decir qué parte es cierta y cuál no es cierta de lo que se ha publicado. Algunas lo son y otras no”, comentaba. “Sabéis que no suelo mentir y que cuando ha habido crisis yo no he dicho nada y han pasado años. El tiempo dirá. No lo digo yo”, apostillaba. “Estos días me han acompañado compañeros vuestros y no les he dicho nada. Cuando pasan estas cosas paso con ellos día y noche. Somos personas adultas y sabemos lo que hay. Hay que tener cuidado porque hay una niña”, comentaba Paula. Además, dejaba claro que los dos se encuentran con un buen estado de ánimo: “Si veis a David, él está perfecto. Sigue con su gira. Si me veis a mí, igual”.