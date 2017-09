Paula Echevarría y Bustamante enfrentados por la casa

Que la relación entre el cantante David Bustamante y Paula Echevarría está acabada ya es mas que un hecho. La nueva fricción que ha surgido entre la ex pareja ha sido por su domicilio familiar. El cantante no está pasando por su mejor momento y está en el ojo del huracán. Hace tan solo unos días saltó a la polémica por una supuesta falsificación de un parte médico. El artista se vio obligado a cancelar uno de sus conciertos, en la localidad de Laguna de Duero, en Valladolid, tan solo nueve horas antes de que se celebrara. La Consejería de Sanidad de Castilla y León puso en duda la autenticidad de una documentación que el cantante presentó para excusar su ausencia y decidió investigar.

A los problemas del artista se suma uno nuevo, según ha explicado Kike Calleja esta lunes en el programa Sálvame. Parece ser que Paula Echevarría tiene intención de quedarse en el domicilio conyugal donde ha vivido la pareja hasta ahora. Se trata de una vivienda en el municipio madrileño de Villanueva del Castillo. 'El Cantábrico', así se llama el chalet de la ex pareja, está valorado en en 1,8 millones de euros y tiene 500 metros cuadrados. Bustamante posee un total del 80% de la vivienda y también estaría interesado en quedarse a vivir en 'El Cantábrico', por lo que la protagonista de 'Velvet' dispone únicamente del 20% restante.

Echevarría, según ha comentado Kike Calleja, le ha propuesto a su ex comprarle ese 80%, pero la intención de la actriz no es vivir ahí, sino venderla, a lo que Bustamante se habría negado rotundamente. Por el momento, ninguno de los dos da su brazo a torcer, por lo que no se ha alcanzado un acuerdo.

Por otro lado según ha explicado el colaborador del programa de Telecinco, la bloguera dispone ya de un terreno cerca de la que fue la residencia familiar, con la intención de construir ahí un chalet, poniendo punto y final a su vida con 'Busta'.