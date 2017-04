Las otras mujeres y hombres de Bustamante y Paula Echevarría

Diez años después de su matrimonio, parece que David Bustamante y Paula Echevarría no habían conocido hembra o varón con anterioridad, dada su armoniosa relación, pero nada más lejos de la realidad. Antes de ser pareja, como suele ocurrir con la mayoría de los mortales, el cantante y la actriz ya habían experimentado con otras parejas.

Al margen de sus primeros novios, la mayoría desconocidos, Paula Echevarría también tuvo sus momentos de popularidad por culpa de sus relaciones amorosas. Y es que pocas mujeres pueden ‘presumir’ de haber estado con todo un galán como José Coronado, con el que, por ejemplo, compartió unas románticas vacaciones en Lanzarote en 2003, cuando ella aún no era muy conocida y a él ya se le rifaban las distribuidoras.

A su relación con el actor le siguió otra también bastante estable con el empresario Alain Cornejo, hijo del productor teatral Enrique Cornejo, con quien llegó a compartir techo y con el que hasta habló de tener un bebé. Al final, no se sabe muy bien por qué todavía, la cosa no cuajó y él rehizo su vida con mujeres como chenoa y Lara Dibildos, y ella ya con Bustamante, a quien conoció curiosamente en Lanzarote, donde había estado con Coronado. .

Las mujeres de Bustamante

Por lo que respecta al cantante, sus amoríos conocidos derivan precisamente de la época de Operación Triunfo, ya que en El Reencuentro que llevó a cabo TVE se descubrió que eran ciertos los rumores que llevaban diez años circulando de que él había mantenido un romance en la Academia con su compañera Gisela. Eso sí, aquello parece que duró muy poco, apenas unos meses, por culpa de sus agendas laborales.

Claro que Bustamante no perdió el tiempo y a finales de 2002 anunciaba orgulloso su noviazgo con Begoña Alonso, una modelo a la que conoció en el programa Noche de fiesta, de José Luis Moreno, donde ella trabajaba como azafata. La pareja fue fotografiada por primera vez a principios de enero de 2003 mientras pasaban unos días con la familia del cantante en San Vicente de la Barquera.

Apenas dos meses después, en abril, el cántabro anunciaba la ruptura de su relación y la modelo interpuso una demanda contra él por "lesiones, amenazas e injurias". Tras seis años de juicios, la Audiencia Provincial ratificaba la sentencia absolutoria sin posibilidad de recurso a favor de Bustamante, que ya había ganado en primera y segunda instancia. El Tribunal falló en contra de Begoña al dictaminar que no había sido capaz "de contar la misma versión cada vez que ha declarado", así como que "los informes médicos no pudieron ser elaborados con toda precisión ya que ella ocultó a los facultativos patologías previas que sufría" y que su principal testigo, una compañera, declaró a favor del cantante en el juicio afirmando que ella no había visto que Bustamante "insultara o pegara" a Begoña delante de ella.

Aquel fallido romance lo compensó poco después al conocer a Paula Echavarría en 2005. Apenas nueve meses después se casaron y en 2008 ya eran padres de Daniella. Diez años después, parece que no seguirán comiendo perdices juntos.