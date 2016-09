El nuevo novio de Pelayo y las lujosas vacaciones de los reyes

Esta semana la revista 'Pronto' abre su portada con el ostentoso barco en el que la reina Letizia y el rey Felipe han pasado sus vacaciones secretas en Croacia. Este año el verano de la Familia Real ha sido bastante polémico, pues el monarca aseguró en Mallorca que sus vacaciones iban a ser algo "atípicas", por lo que dejó entrever que no iba a realizar ningún viaje privado por la inestabilidad política del país y los Juegos Olímpicos de Río.



Sin embargo, una vez pasado el verano, y aunque no se hayan querido pronunciar desde Casa Real, se ha podido saber que los reyes, junto a sus hijas, hicieron una escapada a bordo de un lujoso velero, una preciosa embarcación que muestra detalladamente la publicación.

Además, a tan solo un día de que comience el enlace de tres días entre Rocío Carrasco y Fidel Albiac, la misma revista desvela todos los detalles acerca de la que está a punto de convertirse en una de las bodas más mediáticas y polémicas del año, dada la ausencia de la familia de ella en tan señalada ocasión.

En 'Corazón Tve' aparecen Sara Carbonero e Iker Casillas junto a su hijo Martín y el pequeño Lucas, que iba a bordo de un carricoche. La pareja no está pasando por su mejor momento profesional, puesto que el programa 'Quiero ser', que presenta la manchega, no ha obtenido todo el éxito de audiencia que se esperaba, y el guardameta no ha sido convocado para jugar con la selección española de fútbol en los primeros partidos del entrenador Lopetegui. A pesar de todo, ellos siguen juntos ante la adversidad, y se mantienen unidos en estos momentos tan inestables.





Fonsi Nieto se encuentra en Ibiza para disfrutar del buen tiempo de las baleares y del mar mediterráneo junto al hijo que tiene en común con Alba Carrillo, Lucas. El ex piloto de motociclismo ha demostrado ser todo un padrazo a babor divirtiéndose con su pequeño, tal y como se puede ver en la portada de esta revista.

Pelayo estrena novio, un diseñador argentino

En '¡Qué Me Dices!' la protagonista absoluta es Rosa Benito, que luce tipazo en bikini en las playas de Chipiona. Además, en la misma publicación se rumorea que podría haber tenido un acercamiento con su exmarido Amador, con el que tuvo una ruptura muy mediática y ajetreada.

Y en la misma portada se descubre a una nueva pareja veraniega. El amor ha llamado a la puerta del estilista de 'Cámbiame' Pelayo Díaz, y su nueva conquista es también alguien muy relacionado con el mundo de la moda: el diseñador argentino Sebastián Ferrara. El estilista se ha divertido de lo lindo en las playas de Ibiza con su nuevo chico, con el que se le ve muy ilusionado.