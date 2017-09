La novia de Cristiano Ronaldo incendia las redes con su sensual posado de embarazada

Georgina Rodríguez es, cada vez más, una usuaria muy aplicada en sus redes sociales. En los últimos meses, la novia de Cristiano Ronaldo había cambiado la tónica de sus publicaciones, antes marcadas por una clara línea narcisista en la que ella, sus curvas y su carrera de modelo eran los protagonistas.

Sin embargo, desde que empezó su relación con el jugador del Real Madrid, la joven de Huesca se volvió mucho más discreta y las imágenes en pareja y con la familia del portugués se convirtieron en sus favoritas. Y mucho más desde que se conoció que estaba embarazada, momento en el que su instinto maternal afloró, además de en lo personal, de cara a la galería.

G o o d v i b e s ☯️ Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 9:17 PDT

Pese a este cambio de actitud, parece que 'la cabra tira al monte' y la guapa morena ha regresado a sus días de 'diva sexy' de Instagram. La joven ha querido despedir el verano con una insinuante instantánea en la que, con un escueto tanga, posa apoyada en las escaleras de una piscina. Su trasero, por consiguiente, se ha convertido en el total protagonista de esta publicación, que ha conseguido la friolera de casi 200.000 me gusta.

¡Feliz fin de semana a todos! Mañanita de entreno con este fabuloso y cómodo conjunto de la firma @danfive Gracias @daniela_ospina5 por tus diseños pues sentirse guapa a la hora de entrenar también es importante. Te deseo muchos éxitos en tu nuevo proyecto y estoy segura de que así va a ser! Todo lo mejor para ti 🌟😘❤ Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 3:54 PDT

A pesar de su embarazo, la novia de Cristiano ha seguido al pie del cañón practicando ejercicios para mantener su figura, pero eso sí, adaptados a su nuevo estado, tal y como ha mostrado ella misma en su cuenta de Instagram. “Soy muy familiar, me encantan los niños. Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía”, aseguró hace unas semanas.