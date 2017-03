Matamoros confiesa la verdad sobre su relación con su ex y Cristina Blanco reaparece

Diego Matamoros se ha convertido en el protagonista de la nueva portada de la revista ‘Semana’, después de ser puesto en libertad al ser denunciado por su expareja, Tanit Grande, por supuestos malos tratos. “Había dormido en su casa, nos besamos, nos dijimos te quiero…”, ha declarado el hijo de Kiko después del desagradable suceso en el que se ha visto envuelto. “Ella sabe que nunca le haría nada”, asegura. Y es que el hijo del colaborador tenía pensado volver con la madre de su hija antes de que ésta le denunciara por agresión. Además, aparecen unas imágenes del encuentro de Ivonne Reyes con su hijo después de salir de la casa de ‘Gran Hermano VIP’. Ahora, la exconcursante del ‘reality’, está preparada para la batalla final contra Pepe Navarro, que según ella es el padre de su hijo.

Y en ‘Lecturas’, Mila Ximénez entrevista a María Patiño, que asegura que “algún famoso ha pedido mi cabeza”. Ximénez se sincera, y admite que cuando trabajaba en el programa ‘DEC’ veía a María y le producía “una mezcla de rechazo y admiración que se convirtió en un sinsentido”. “No pasó mucho tiempo en tenerle cariño”, reconoce. “Venía muy nerviosa a esta entrevista, y tal vez un poco cerrada al principio. Pero luego me dio lo mejor de sí misma y desgranó su vida personal y profesional con la generosidad que me atrapa de ella”, apostilla.

Además también hacen mención a las fotografías que demuestran que Diego Matamoros y su expareja, Tanit, la madre de su hija, siguen juntos. Unas imágenes tomadas en diciembre de 2016, que “evidencian”, según la publicación, que su relación nunca se llegó a extinguir del todo, desde que anunciaron su ruptura en 2014.

En ‘Lecturas’ coinciden en destacar el reencuentro entre Ivonne Reyes, su hijo Alejando, y su nuevo amor, el concejal del PP Sergio Ayala, con el que empezó una relación dentro de la casa de Guadalix y que fue expulsado una semana antes que ella. El paso de Ivonne por el programa ha estado marcado, a su pesar, por la polémica abierta por Andrea Navarro, hija del presentador Pepe Navarro. Tras conseguir una prueba de ADN de Alejandro y comprobar que este no es compatible con el de Pepe Navarro (lo que demostraría, según ella, que este no es el padre biológico del joven), ha pedido al Tribunal Supremo que revise la paternidad que en 2012 adjudicó al presentador y por la que paga 800 euros mensuales de manutención.

Carlota Casiraghi ocupa esta miércoles la portada de la revista ‘¡Hola!’. La joven ha paseado en las últimas semanas por algunos de los desfiles y eventos de la Semana de la Moda de París, una reaparición en la que de nuevo se la vio resplandeciente y espectacular, demostrando que sigue siendo una de las princesas más bellas de la realeza. Tras algunos meses disfrutando del anonimato, ha sido captada de nuevo en la ciudad a la que ha regresado tras residir en Roma junto a Lamberto Sanfelice, con quien finalizó su relación a finales del pasado año. La hija de Carolina de Mónaco ha sido fotografiada ahora con un nuevo acompañante. Las imágenes muestran a Carlota con Dimitri Rassam, hijo mayor de la actriz francesa Carole Bouquet, con quien pasó un fin de semana entre París y Barbizon.

También en las páginas de esta revista destacan las imágenes de Georgina, que muestra su apoyo a Cristiano Ronaldo tras la noticia de su nueva paternidad, a Angelina Jolie, que comparte los recuerdos de su madre, que han influido en ella para convertirse en embajadora de Mon Guerlain o Vicky Martín Berrocal, que celebró su cumpleaños en el gran día de su exmarido, Manuel Díaz, que al fin toreó junto a su hermano biológico.

En ‘Diez Minutos’ reaparece Cristina Blanco, la famosa vidente y madre del actor Miguel Ángel Muñoz, que hace tiempo que dejó la profesión que hizo que saltara a la fama para emprender una nueva vida. Ahora, mucho más delgada que a mediados de los 90, cuando se dio a conocer, reside en el modesto barrio de Usera, en un piso que heredó de su madre. Desde allí se traslada en autobús hasta un centro de El Corte Inglés situado en el sur de la capital, donde trabaja en el departamento de cosmética y perfumería. Blanco vivió un duro episodio en el año 2001, cuando fue grabada con una cámara oculta por ‘El Mundo TV’, donde no salió nada bien parada. Desde ese momento su cartera de clientes empezó a caer, y todo cambió. Además fue declarada culpable por un delito de robo de móviles y tarjetas de crédito a clientes de un hotel en Málaga, por lo que fue condenada a 16 meses de prisión, aunque no entró en la cárcel por no tener antecedentes.