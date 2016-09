Los insólitos noviazgos de los ‘youtubers’

El mundo ‘youtuber’ comenzó hace unos años a tener cada vez más repercusión, hasta llegar al punto de convertir a sus protagonistas en unos de los personajes más influyentes del panorama actual. Pero sin duda el más importante es Rubén Doblas Gundersen, más conocido como ‘el Rubius’, un joven de 26 años que tiene más de veinte millones de suscriptores en su canal de Youtube y que ingresa, gracias a sus vídeos, una media de más de 2,5 millones de euros al año.

Es todo un ídolo de masas, que mueve a millones de fans, personas que a través de la red opinan y comentan cada resquicio de la vida que sale a la luz de sus adorados ‘youtubers’. Este aspecto puede llegar a convertirse incluso en algo peligroso, cuando los comentarios tornan en agresivos y acaban en ciberacoso. En estas últimas semanas se ha relacionado sentimentalmente a 'el Rubius' con una modelo y ‘youtuber’ llamada Irina, una chica que ha tenido que sufrir en sus carnes las malas artes de las incondicionales de su supuesto amor. Así respondía la joven a todos aquellos que estaban haciendo de su vida un infierno: “Creo que este tema ya ha llegado a un punto de inflexión del tamaño de un melón. Esta situación es tan ridícula, absurda, estrafalaria y grotesca que me asusta. Y no por los insultos, vituperios, humillaciones y amenazas de tortura y posterior muerte que recibo diariamente. No. Lo que me asusta es ver en lo que nos estamos convirtiendo”.

Otro de los ligues del ‘youtuber’, la modelo y tuitera 'Eli Violettime', también sufrió el acoso de las admiradoras de su pareja a principios de año. La joven publicó un pantallazo en el que se podían leer unos mensajes privados donde la atacaban: “Te odiamos y queremos molestarte”, “tienes cara de vieja” o “cada vez más chicas te odian y se están uniendo contra ti”. La 'instagramer' no dudó en responder a sus 'haters' que no era plato de buen gusto toparse con gente como esta: "No comprendo cuál es la razón por la que buscan tenerme tanto odio… Por favor, dejar tanto odio atrás”, suplicaba.

En una entrevista concedida a Risto Mejide, 'el Rubius' ya denunció esta problemática con sus 'followers'. En ella declaraba que la fama “es una mierda”. Entre sollozos, confesó que una de las relaciones que tuvo acabó exactamente por eso.

Dentro de la profesión hay otros que han tenido más suerte y que han podido mantener la estabilidad y la felicidad en su vida amorosa. Es el caso de ‘Auronplay’, que aunque no se sabía mucho de su vida amorosa, el año pasado decidió confesar que había encontrado al amor de su vida. Raúl Álvarez (su nombre real), contó que conoció a Sara B. Jean a través de las redes sociales: "Es una chica que no es de Barcelona... Comenzamos a hablar por Instagram durante tres semanas hasta que un día le dije: 'Oye yo vivo solo, vente a casa y nos conocemos". Poco más tarde se ha descubierto que la chica es una joven tuitera, también muy conocida en el mundillo, de origen gallego. La pareja ha pasado unos días de vacaciones en Jamaica, pese a que no han querido publicar una imagen del momento.

Otro que ha conseguido conservar a su novia y sin incidencias a la vista es ‘Wismichu’. El 'gamer' presume de chica en muchas ocasiones, e incluso le dedicó unas bonitas palabras por su cumpleaños que revelaron una nueva faceta romántica del gallego poco habitual en sus vídeos de Youtube. "Hoy cumple años la mujer de mi vida. Mi apoyo y mi guía en los días de tormenta. Te quiero. Gracias por hacerme tan feliz", escribía. Ingrid, su chica, le contestaba así: “Muchísimas gracias a ti por estar siempre a mi lado. Te quiero”.

El que ha causado una gran polémica con sus exnovias en la red ha sido Daniel José Santomé, más conocido como ‘Dallas Review’. María Rubio, también una exitosa ‘youtuber’, hizo unas declaraciones a la revista Interviú, donde contó que había interpuesto una demanda de malos tratos contra él en un juzgado de Barcelona: "Yo hacía todo lo que él quería para mantenerlo contento, él me hacía sentir que me había portado muy mal constantemente".

Descrito por ella como una persona "celosa y controladora", no es la primera vez que Dallas es acusado de malos tratos. Tan solo unas semanas antes, otra ‘influencer’, la bloguera Ingrid Michel, alias ‘Soy Mía’, también acusó a Dalas de llegar incluso a amenazarla de muerte. Habían vivido juntos dos años y medio. A las denuncias de sus ex parejas, el youtuber añade a su haber otras tres acusaciones, esta vez de acoso y abuso sexual a menores. Según él, todo responde a "un plan" que ha estado "orquestando" su ex novia "desde hace meses".