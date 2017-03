Mario Casas opina sobre la boda de su exnovia, María Valverde

Este fin de semana ha tenido lugar la 20º edición del Festival de Málaga. Una cita muy importante para el mundo del cine a la que acudió, como uno de los reclamos más potentes de la noche, el actor Mario Casas. El coruñés viajó hasta la ciudad andaluza para presentar su nueva película, 'El Bar', dirigida por Álex de la Iglesia y en la que comparte cartel con la guapa Blanca Suárez.

"Mirando atrás, ya son muchos años viniendo al Festival", comentaba Mario. "La gente te sigue recibiendo igual, y eso es muy bueno, sobre todo para el cine español y para la cultura. La gente al final se vuelca, quiere cine, quiere historias...", apostillaba, feliz de poder compartir sus éxitos con el público.

Happiness is you 🌵🦄 Una publicación compartida de Maria Valverde (@soylavalverde) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 4:19 PST

Además, el actor no tuvo reparo en opinar sobre la reciente boda de su exnovia María Valverde, que se casó hace un mes con el director de orquesta Gustavo Dudamel: "Algo he leído. Si es verdad me alegro, claro que sí, por supuesto", respondía. La compañera de profesión de Mario le dio el 'sí quiero' a su ya marido en una íntima ceremonia que tuvo lugar en Las Vegas. Muy discreta, Valverde compartió en su perfil de Instagram una fotografía en la que posaba con una corona de flores y un vestido lencero, sobre la que escribía: "La felicidad eres tu". La joven acababa de casarse con su chico.

@blanca_suarez espiando mis conversaciones!! Esta noche preestreno de #elbarlapelícula en @festivalmalaga Pic by @davidxdyp Una publicación compartida de Mario Casas (@mario_houses) el 17 de Mar de 2017 a la(s) 7:56 PDT

El actor también aprovechó para hablar de su comentado cambio de imagen, ya que mientras muchos han asegurado que se era por exigencias de guión, otros pensaban que igual estaba atravesando por un mal momento personal. Mario aclaró que todo es debido al papel que tendrá que interpretar en 'Bajo la piel del lobo', donde da vida a un solitario cazador que vive en las montañas y que decide bajar al pueblo en busca de una mujer con la que compartir su vida.