Mariah Carey va al gimnasio semidesnuda

La palabra estrafalaria se le queda corta a Mariah Carey. La popular cantante no es precisamente conocida por ser secilla en ningún aspecto de su vida, y mucho menos en sus estilismos. Pero esta vez parece que se ha superado a sí misma y ha conseguido llamar la atención de sus millones de 'followers' que consiguieron que se convirtiera en la comidilla de todos en Twitter e Instagram.

Climb every mountain 👊🏾😘 @gunnarfitness Una foto publicada por Mariah Carey (@mariahcarey) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 7:35 PST

Calzado deportivo de tacón de aguja, body con escotazo, medias de rejilla y... poco más. Un modelito de lo más escaso y 'sexy' con el que la celebridad se ha mostrado muy provocativa. En la imagen publicada (en la que etiquetaGunnar Peterson, el enrenador de los famosos) aparece de espaldas y con el trasero 'en pompa' junto al texto 'climb every mountain' (subir todas las montañas). Puede ser que hiciera referencia a su tema 'I know what you want', que interpreta junto al rapero Busta Rhymes y en el que dice,en una de sus estrofas, 'I will climb a mountain high' (escalaré una alta montaña).

Running amok. @gunnarfitness Un vídeo publicado por Mariah Carey (@mariahcarey) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 7:18 PST

Además, dos vídeos de lo más ilustrativos. Uno en el que da pequeños saltitos, o intenta correr, que ella misma titula 'running amok' (corriendo mal), y otro en el que aparece haciendo pesas, que titula 'we must, we must' (debemos, debemos). En fin, un cuadro se mire por donde se mire.