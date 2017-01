Mariah Carey podría ser demandada por su desastrosa actuación

El año ha comenzado con mala pata para Mariah Carery. La cantante ha sido muy criticada por la desastrosa actuación que ofreció en Times Square (Nueva York) la noche de Año Nuevo, tanto que se ha convertido en la nueva reina de las redes sociales a tan solo unas horas de haber estrenado este 2017.



"Son cosas que pasan. Que todos tengan un feliz y saludable año nuevo. Seguiré dando más titulares en 2017", aseguró Carey en un breve mensaje publicado en su cuenta de Twitter, junto a un vídeo con una de sus características muecas. Clark Productions, la compañía responsable de la producción del evento, está indignada con las acusaciones realizadas por la artista, que les ha acusado a ellos de los malos resultados del show, y estaría barajando interponer una demanda.

Desde Dirk Clark aseguran que las afirmaciones de la cantante son "difamatorias", "escandalosas y francamente absurdas". El entorno de Mariah dijo que su auricular no funcionaba, pero ignoraron las advertencias e incluso condujeron falsamente a la cantante a creer que todo funcionaría bien cuando llegara al escenario, tal y como informa el portal TMZ.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr