María José Suárez presenta, junto a su pareja, a su primer hijo

María José Suárez ha presentado este lunes 4 de enero a su primer hijo, Elías. La modelo, muy emocionada, no ha podido contener las lágrimas a la hora de mostrar en sociedad a su pequeño a la salida del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz (Sevilla). La andaluza daba a luz este viernes 1 de septiembre a los 42 años junto a su pareja, Jordi Nieto.

El pequeño, que nacía justo a medianoche, ha pesado 3,750 Kg, y su orgullosa mamá no tardó en publicar la primera imagen del pequeño en su cuenta de Instagram, donde aseguró que ambos estaban "geniales", a lo que sus más de 150.000 seguidores respondieron con numerosas muestras de cariño.

Ya está aquí nuestro pequeño Elías ❤️ no podemos estar más felices! Nació anoche a las 00:00 hrs y estamos genial los dos. Gracias por vuestras muestras de cariño! ❤️#memuerodeamor #eldíamasfelizdemivida #3,750kg Una publicación compartida de mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 5:35 PDT

Aunque Elías es el primer hijo para la modelo, no lo es para el orgulloso papá, Jordi Nieto, que tiene dos hijos mayores nacidos de un matrimonio anterior con Cristina Camerasa, aunque ha declarado que ha sentido la misma ilusión que con el nacimiento de sus dos primeros retoños. Ambos se han dedicado miradas llenas de amor y complicidad mientras posaban a la entrada de la clínica.

"Estoy muy contenta de afrontar la maternidad en esta etapa de mi vida. No me gustaría haberlo hecho más joven porque así he podido vivir lo que tenía que vivir", declaró recientemente la profesional de las pasarelas. La pareja tuvo que posponer sus planes de boda, previstos para el mes de mayo, por el embarazo de María José: "Tenía prácticamente listo el vestido, pero los planes han cambiado". Pese al fantástico 'contratiempo', ambos no descartan pasar por el altar la próxima primavera en Sevilla.