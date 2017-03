Malena Costa y otras ‘celebs’ que celebran desnudas su éxito en redes

Malena Costa lo ha vuelto a hacer. Y de nuevo, con una fotografía de archivo por estar embarazada. La modelo ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram en la que posa sin ropa, una fotografía preciosa con la que ha querido agradecer a sus seguidores que sigan creyendo en ella y continúen apoyando sus andanzas en la red: “con esta foto en la que se juntan dos de mis pasiones , mi trabajo y los caballos, quiero celebrar los 300.000 seguidores en Instagram y daros las gracias por todo vuestro apoyo y cariño”, escribe la mallorquina.

Con esta foto en la que se juntan dos de mis pasiones , mi trabajo y los caballos, quiero celebrar los 300.000 seguidores en Instagram y daros las gracias por todo vuestro apoyo y cariño.😘😘😘😘😘😘😘 Y también millones de gracias a los artistas @hervasarcher Una publicación compartida de malenacosta7 (@malenacosta7) el 9 de Mar de 2017 a la(s) 11:36 PST

La joven de 27 años acostumbra a ser muy generosa con todos sus fans. Es habitual en ella que comparta los capítulos más importantes de su vida a través de las redes, como cuando anunció su compromiso con el jugador del Valencia Mario Suárez, o cuando reveló que estaba esperando su primera hija, Matilda, a la que pronto dará un hermanito.

En febrero de 2016 la profesional de la moda ya celebró sus 200.000 seguidores con una imagen de un ‘shooting’ en el que posaba totalmente desnuda. Su belleza, su vida ‘healthy’ y las imágenes tan tiernas y familiares que publica tanto de su chico como de su pequeña, han ayudado a que en poco más de un año haya logrado aumentar en 100.000 su número de ‘followers’.

MILLONES DE GRACIAS A ESOS 200.000 seguidores !!!! tenía reservada esta foto para celebrar este gran día! Gracias por vuestro apoyo os mando un abrazo muyyyy grande !!!! FOTO BY @hervasarcher ( de grandes equipos salen grandes trabajos! Gracias equipo! ) 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 Una publicación compartida de malenacosta7 (@malenacosta7) el 11 de Feb de 2016 a la(s) 11:18 PST

En la actualidad, a pesar de que este segundo embarazo ha trastocado los planes de boda que tenía junto al jugador de fútbol, su segundo bebé llega para poner un broche de oro a los cinco años de amor que acaban de celebrar como pareja. “Cinco años juntos. ¡Lo más lejos, a tu lado!” escribió Malena, apenas unos días después de que festejaran además el 30 cumpleaños del deportista.

Otras que usan el ‘despelote’ como premio

La actriz Marta Hazas sorprendió a sus seguidores de Instagram a finales del mes pasado con una foto en la que aparece tumbada en la cama, leyendo un libro y completamente desnuda. La intérprete de 'Velvet' quiso celebrar sus 400.000 seguidores con un 'post' en el que el que citaba a Benedetti. "Cuando no necesitas más, cuando toca volver a sembrar... Como escribía Benedetti: ojalá reconociéramos lo que tenemos, con la misma facilidad que conocemos lo que nos falta", publicaba la actriz en el post. "400k!!! No me había dado cuenta, somos un montón ya por aquí. Gracias!", apuntaba Hazas. Su amiga y compañera Amaia Salamanca comentó en tono de humor: "Dale la vuelta al libro, anda, que está al revés!".

Cuando no necesitas más, cuando toca volver a sembrar... Como escribía Benedetti: ojalá reconocieramos lo que tenemos, con la misma facilidad que conocemos lo que nos falta #nuevosobjetivos #nadaesloqueparece #lodificilesqueparezcafàcil 400k!!! No me había dado cuenta,somos un montón ya por aquí.Gracias! Una publicación compartida de www.martahazas.com (@martahazas) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 5:11 PST

Cristina Rodríguez, estilista de 'Cámbiame', llevaba días prometiendo desnudo en su cuenta de Twitter. Si alcanzaba los 50.000 followers, se quitaría toda la ropa y subiría dicha fotografía. Así que dicho y hecho. Mediante un hashtag que rezaba #CristiFotoDelDía, la carismática colaboradora se marcaba un 'Paco León' (pionero en este arte) en toda regla. Y lo hizo frente a un espejo, con la cama revuelta y el pelo a lo salvaje, sin peinar. Eso sí, el desnudo de Cristina tan solo evidenciaba parte de sus atributos, en este caso el trasero.

Hoy, como prometido, mi #CristiFotoDelDía se la dedico a mis 50K Cristiadict@s por su fidelidad. Gracias 😘💋💋💋 pic.twitter.com/rA7hmXXBex — Cristina Rodriguez® (@cristina) 4 de octubre de 2016

Tamara Gorro prometió y cumplió. La mujer del futbolista Ezequiel Garay se desnudó para celebrar sus 500.000 seguidores en Instagram, red social que se convirtió en el mejor altavoz de la colaboradora televisiva para luchar por la gestación subrogada en España, método por el que concibió a su pequeña Shayla. Con un cartel y desnuda bajo el agua, Gorro celebró su medio millón en julio del año pasado. "Hoy celebro que mi familia virtual llega al medio millón de personas!!! Gracias por todo y más, os quiero", escribió junto a la foto.

¡¡¡Hoy celebro que mi familia virtual llega al medio millón de personas!!! Gracias por TODO y más, OS QUIERO!! ❤️❤️ #mamamolona #elgorrodetamara Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro) el 25 de Jun de 2016 a la(s) 1:49 PDT

Ares Teixidó protagonizó un desnudo en su cuenta de Instagram para celebrar sus 100.000 seguidores en noviembre de 2016. La catalana no pasa por uno de sus mejores momentos profesionales, después del fracaso del programa 'El amor está en el aire', que presentaba junto a Juan y Medio, y que cancelaron por falta de audiencia. En lo sentimental no se le ha conocido nueva pareja desde su ruptura sentimental con el humorista David Guapo, con el que estuvo saliendo más de seis años.