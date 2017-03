Lucía Bosé habla por primera vez de la muerte de su nieta Bimba

El sábado por la noche se produjo el "debut" de Sálvame Deluxe, ahora conocido como 'Sábado Deluxe'. El nuevo programa en la parrilla televisiva de los sábados ha contado con una invitada de excepción, Lucía Bosé, abuela de la ya fallecida Bimba Bosé. La expectación fue doble ya que se trata de una mujer que llevaba sin pisar un programa de televisión más de dos años y que últimamente ha querido alejarse de la vida televisiva.

A lo largo de la entrevista, la madre del cantante, Miguel Bosé, se mostró tal y como es, con su pelo azul y sin cortarse un pelo a la hora de hablar claro y decir en todo momento lo que pensaba y sentía. Salieron temas relacionados con su exmarido, con su admiración por Picasso, con la vida de su familia, pero sobre todo de su hijo, su nieta Eleonora y, por supuesto, sobre Bimba Bosé

Según el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, la entrevista ya estaba acordada desde antes del fallecimiento de Bimba y que la matriarca de los Bosé iba únicamente a despedirse del mundo de la farándula "ya que está cansada y harta de la publicidad". Sin embargo, la figura de la modelo fallecida acaparó una gran parte de la entrevista.

Lucía explicó cómo fue el momento en el que se enteró de la noticia del fallecimiento de Bimba. "Fue horrible, casi me entero por la televisión. No me lo dijeron", explicaba Bosé. Ésta se encontraba en los juzgados por un juicio sin importancia al que tenía que asistir y a su salida se encontró con la prensa que parece ser que lo sabía antes que ella. De hecho, explicó que nadie se acercó a ella ese cía porque no querían decírselo.

La madre de Miguel Bosé reconocía a Jorge Javier Vázquez que había sufrido mucho su pérdida. Tanto fue así que la abuela de Bimba estuvo un mes encerrada en casa para superarlo. "El dolor ha sido durísimo, pero lo he superado. Ya lo he aceptado", añadía.

Sin embargo, también quiso explicar el porqué de su presencia en 'Sálvame' después de tantos años. "He venido aquí para despedirme, porque me retiro, porque estoy de la televisión hasta la coronilla", argumentaba Lucía. A sus 86 años, la italiana ha explicado que quiere "estar tranquila" y vivir sin problemas en su pueblo. "Quiero olvidar el cine, la televisión, todo", finalizaba.