Julián Contreras revela que no obtuvo respuesta al intentar contactar con Cayetano tras la cornada

Después de sufrir una grave cornada, Cayetano Rivera ha vuelto a casa junto a su mujer, Eva González, su apoyo incondicional en estos momentos tan duros. El peligroso accidente provocó que el torero tuviera que ser intervenido quirúrgicamente de manera inmediata, algo que alertó a todos sus amigos y familiares.

También al menor de sus hermanos, Julián Contreras, que aunque no tenga nada de relación ni con Cayetano ni con Fran, sí que se preocupó por él en cuanto supo lo que había pasado. Desde el mes de noviembre de 2015 Julián no ha vuelto a hablarse con ellos, quienes no perdonarían la traición (dijo de ellos que le habían excluído) después de ayudarle tanto económicamente como de manera familiar durante años sin pronunciarse al respecto nunca.



"La noticia, como es evidente, la recibí muy mal. Mis hermanos son mis hermanos y son mi sangre y siempre me dolerán sus desgracias, al igual que me alegrará todo lo bueno que les pase", ha reconocido el joven a Chance. "Creo que no me parece justo, cuando recibí la noticia, me preocupé mucho e intenté interesarme, pero creo que también intenté interesarme hasta donde pude, pero contar que aquí hay una ausencia de relación y que esta situación es la que es por ambas partes y creo que hay que respetarla, y dejar de intentar entender las acciones porque me parece, la verdad, injusto".

Pese a que no han querido corresponder a ese amago de acercamiento, él les desea lo mejor: "Evidentemente yo lo que quiero es que se recupere cuanto antes, lo mejor posible, que sea feliz, que disfrute de su paternidad, que es lo que verdaderamente importa. Creo que he sido bastante sincero y contundente".