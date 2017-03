Julián Contreras se desnuda para presumir de 'cuerpazo'

Julián Contreras ha pasado de ser el patito feo a convertirse en un chico de lo más sexy y torneado. El hijo menor de Carmina Ordóñez bien podría competir en la actualidad con sus dos hermanos, Cayetano y Francisco, en lo que a belleza se refiere. De hecho, si lo que valoramos es su sensualidad y cuerpo escultural, Julián gana la partida.

El escritor ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram en la que posa vestido tan solo con un pantalón de deporte. Con una taza de café en la mano y mirando al infinito, el joven de 31 años presume de abdominales y de cuerpo definido, demostrando lo que se puede conseguir con esfuerzo, sacrificio y constancia.

“Cuando el tiempo acompaña, todo se hace con otra energía… Escribir, deporte, vivir ¡en definitiva! Retroceder nunca, rendirse jamás”, ha escrito bajo la imagen. Inmediatamente después, muchos de sus seguidores le felicitaban por su nueva figura. “Estás muy bien físicamente y sobre todo sigues siendo el mismo de siempre”, le escribe una chica.

No estoy por aquí lo que debo, ni muchos, lo que quiero... Pero no me voy. Eso ¡jamás! Espero que me hayas echado (algo) de menos ;) #maroemanagement #picoftheday #saturday Una publicación compartida de Julián Contreras Jr. (@j_contrerasjr) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 10:51 PST

Tal vez Julián se esté planteando buscar pareja a través de esta red social. No sería de extrañar después de sus últimas declaraciones en el programa 'Equipo de investigación', en el que reveló que varias personas habían suplantado su identidad en Tinder, una de las apps más conocidas para ligar. "Me han bloqueado mis propios perfiles alegando que estaba suplantando mi propia identidad", explicó en el programa, quien también contó la sorprendente forma gracias a la cual descubrió este asunto. "En alguna ocasión se me ha ocurrido hablar con alguna chica y que, de pronto, me dijese: ¿No te acuerdas de mí? Hablamos hace tiempo", aseguró. De esta manera podría ser que Contreras hubiera decidido cambiar Tinder por Instagram para continuar esta ardua búsqueda del amor.