José Ortega Cano, ausente en el velatorio por la muerte de su hermano

Eugenio Ortega Cano, hermano del viudo de Rocío Jurado, José Ortega Cano, fallecía en la mañana de este domingo 22 de enero en el hospital Infanta Sofía de Madrid a causa de un infarto fulminante. El murciano llevaba un tiempo enfermo a causa de una diabetes diagnosticada, razón por la que había recibido ingreso hospitalario en varias ocasiones durante los últimos años.

Un duro golpe para toda la familia, que se reunió en la tarde del domingo para velar el cuerpo de Eugenio. Gran parte de sus más allegados estuvieron al lado del fallecido, aunque Ortega Cano no pudo estar junto a sus familiares en este omento tan importante. Su hermano Paco fue el encargado que aclarar que José, por desgracia, estaba de viaje fuera de España en el momento de la muerte de Eugenio, pero que ya se encontraba viajando de vuelta para personarse en el tanatorio lo antes posible.

TE QUIAMO. ❣ el hombre de mi vida Una foto publicada por ∞ glo ortega † (@glo.ka) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 2:38 PST

No ha sido un buen comienzo de año para el diestro. Pese a que en 2016 terminaba su condena y podía, al fin, disfrutar de su pareja y de sus hijos, ha tenido que enfrentarse a los problemas con su hijo José Fernando, que no termina de curarse de su adicción a las drogas, y ahora al fallecimiento de su hermano.



Aunque su padre no pudo estar, lo cierto es que Gloria Camila y su novio Kiko Jiménez sí que estuvieron en el tanatorio junto al resto de su familia desde el primer momento, tal y como cuentan en Chance. En el tanatorio también se dejaron ver Paco Ortega Cano y su hijo, además de Mari Carmen ortega Cano y si marido Aniceto.