Jamie Dornan confiesa dónde aprendió las artes amatorias de su personaje

El próximo mes de febrero se producirá el estreno mundial de la segunda parte de la película 'Cincuenta Sombras de Grey', dos años después de que se lanzara la primera entrega de la trilogía. Por ese motivo, su protagonista, Jamie Dornan, se encuentra promocionando el tan esperado 'film'.

Su relación con el personaje y su pensamiento sobre su papel han sido algunas de las preguntas que ha respondido en el nuevo número de Glamour. "No es fácil entrar y salir de la mente de Grey, es un tipo muy complicado, pero no, no me ha dejado secuelas. Al menos por ahora", explica y confiesa cómo fue la preparación e investigación que realizó para meterse en la piel de Grey: "Abrí la puerta de ese mundo y entré, exploré ciertos escenarios con dominatrix, las relaciones que establecen... pero no formé parte de ninguna experiencia porque no consideré que fuera necesario para el personaje. Sin embargo, sí creo que fue importante conocer ese mundo desde dentro para entenderlo".

Que le cataloguen de 'sex symbol', algo provocado por su imponente físico y por el personaje que desarrolla, no le gusta demasiado: "Si así es como quiere verme el público, lo acepto, pero no puedo aceptarlo personalmente. Si te consideras un 'sex symbol' o un icono erótico estás perdido. Si me lo creyera, me odiaría inmediatamente".

Con Dakota Johnson (su compañera de reparto) asegura que se lleva a las mil maravillas y que son muy amigos (pese a los rumores que siempre han apuntado lo contrario): "Dakota y yo nos respetamos mucho, somos amigos, y encontramos en el humor una forma de alivio a la tensión, de descarga, eso es importante a la hora de rodar escenas complicadas. Sin la confianza que existe entre nosotros, estaríamos 'jodidos".