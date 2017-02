Isabel Pantoja vende Cantora y Carlota Corredera se va de ‘Sálvame’

Esta semana, en la revista ‘Lecturas’ anuncian el final de Carlota Corredera en ‘Sálvame’. Paz Padilla, después de un tenso tira y afloja (no reconocido de manera verbal) entre ambas, finalmente ha acabado por “ganar la batalla”, tal y como destacan en la publicación. Con el regreso de Jorge Javier, Paz presentará los días que él no esté y Carlota queda fuera de ‘Sálvame’ por primera vez, aunque ella haya afirmado que “hay sitio para todos”.

Además, como en las otras publicaciones, hablan de la aparición de Isabel Pantoja en la televisión, una entrevista gratuita pero con condiciones en la que Kiko Rivera entró vía telefónica pero no Chabelita, a la que nadie pidió tal cosa. En las que han sido sus primeras declaraciones tras salir de la cárcel, la tonadillera puso una serie exigencias para 'El hormiguero' con la finalidad de lavar su imagen tras su reciente paso por prisión, un lugar que Isabel no quiere ni nombrar.

En ‘Lecturas’ han hecho mención también a la sorprendente información que revela que Pepe Navarro no es el padre del hijo de Ivonne Reyes. Andrea, hija del presentador, pide que el Tribunal Supremo revise la paternidad que la ley adjudicó a su padre en 2012. Al parecer Ivonne descubrió el año pasado que Pepe no es el padre de su hijo, pero “la verdad no le conviene” y ha callado. Pepe sigue pagando 800 euros mensuales. En junio de 2016 un familiar de Pepe Navarro logró hacerse con un tenedor del hijo de Ivonne Reyes, que tras ser analizado en un laboratorio madrileño dio resultado negativo. Pese a todo, la prueba no tiene validez legal.

En ‘Diez Minutos’ una noticia sorprendente: Isabel Pantoja vende Cantora por siete millones de euros. La tonadillera quiere comenzar una nueva vida en la que las deudas no la ahoguen. Y pese a que la cifra puede parecer muy elevada, la cantante y su hijo Kiko (los actuales dueños) no están dispuestos a vender la enorme finca por menos dinero. La finca fue hipotecada por primera vez en julio de 2002, por un período de 20 años. Más tarde, en 2011, a raíz del juicio que se abrió contra la tonadillera y por el que fue condenada a dos años de prisión, los juzgados de Marbella llevaron a cabo un embargo preventivo en concepto de fianza.

En ‘¡Hola!’ la protagonista es Isabel Pantoja y su reaparición en televisión. La cantante se sentó en el programa ‘El Hormiguero’, en el que habló de su familia y su nuevo disco, aunque también se quedaron palabras por decir dado que no tocó algunos de los temas más polémicos que ha vivido en los últimos años.

Su regreso a televisión estaba cuidado al detalle, porque Isabel y su hermano Agustín, que es quien se encarga de su carrera, no dejan nada a la improvisación. “Han sido dos años difíciles y dolorosos, de los que estoy tratando de salir psíquicamente a través de mi trabajo y de mis canciones” comenzó haciendo referencia, sin nombrarlo, a su tiempo en la cárcel. En su familia, en ningún momento se habla de cárcel, solo hacen alusión a “ese lugar”, y lo mínimo. Se ha querido pasar página cuanto antes. Isabel explicó cómo se encuentra y cuál es su nueva filosofía de vida. “Hay que reírse, porque la tristeza viene sola. Para tres días que vamos a vivir, hay que vivir la vida. Esa es ya mi filosofía. El pasado ya no me interesa” señaló.

En las páginas de ‘¡Hola!’ además publican un reportaje dedicado a la infanta Sofía, que este año hace la primera Comunión, y el enredo legal de la paternidad de Pepe Navarro. Además el actor Antonio Banderas se recupera en casa tras su ingreso de urgencia en un hospital.

En ‘Semana’ Isabel Pantoja vuelve a repetir portada. La cantante se encuentra en promoción con su nuevo disco, ‘Hasta que se apague el sol’, y explica quién se ha convertido en su apoyo más incondicional durante los malos momentos.

“Han sido dos años muy dolorosos”, ha explicado, sin querer nombrar en ningún momento la palabra cárcel. “Vivo el día a día, lo pasado, pasado está”, ha apuntado durante la entrevista. Además, María Teresa Campos habla abiertamente de sus operaciones estéticas, y Pepe Navarro, el personaje de actualidad, se sincera sobre la polémica sobre su paternidad: “Estoy pagando el error de no haberme hecho las pruebas de ADN”.