Iker Casillas y Jordi Alba se 'pican' en Twitter

Que Iker Casillas es todo un experto en Twitter no es novedad. El guardameta del Oporto suele manifestarse muy a menudo a través de esta red social, y esta vez la ha elegido, una vez más, para meterse con uno de los que fuera su compañero cuando lucía la camiseta de la Selección Española de Fútbol: Jordi Alba.

El marido de Sara Carbonero no ha tenido reparos en reírse del acanto inglés del catalán en en un vídeo que Piqué ha grabado mientras viajaba a Beirut, junto a éste y Sergio Busquets, para jugar un partido solidario. El jugador lo ha compartido en redes sociales y no ha dudado en hablar en inglés para que sus seguidores más internacionales también le entendiesen. Algo que también han hecho los otros dos Alba y Busquets.

Al ver el vídeo Tras Casillas no ha podido resistirlo y ha respondido a Jordi Alba burlándose de su acento mediante un tweet: "si yu tumorrrrrouuuu", escribía en tono jocoso. Esta no es la primera vez que el culé se ve en una situación comprometida con los idiomas ya que, hace unos meses, fue muy criticado tras reírse de Kovacic por no hablar bien castellano.

Me estáis volviendo loco pidiéndome entradas para la gira de @shakira: en Viber las podéis conseguir hoy. Dejarme tomar un poquito el sol! 😎 pic.twitter.com/1mLCknEyOJ — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de junio de 2017

Hace unos días Casillas también le gastó una broma a Piqué en la misma red social, cuando el jugador del Barcelona colgó una foto en la playa que usó para promocionar los conciertos de su mujer, Shakira. Iker le mandó callar y el catalán le contestó que era un tacaño, y que lo que quwría era que le invitase para así disfrutar del espectáculo gratis.