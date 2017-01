Los hijos de Bertín y de Antonio David luchan contra sus enfermedades

El cantante, presentador, y celebridad patria Bertín Osborne ha dado la bienvenida al 2017 con un bonito reportaje fotográfico junto a su familia realizado en su casa de Sevilla. La revista ‘¡Hola!’ ha sido la encargada de acoger entre sus páginas este trabajo en el que Bertín ha hablado sobre su nueva casa, sus planes para volver a casarse y sus secretos para estar en forma.

La pareja habla además de la gran evolución de su hijo Kike, que ya tiene diez años. Una historia de lucha y superación. “Nos dijeron que Kike no hablaría ni vería ni andaría... y hoy estamos asombrados con su evolución” señala el artista. Comenta el cambio tan grande que ha dado en los últimos meses el pequeño y cómo les sorprende cada día. “Su avance cognitivo es brutal. Está superconectado, pendiente de todo; se mete en las conversaciones, sabe de lo que todo el mundo habla en cada momento...” explica.

Este año el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ ha comenzado con la búsqueda de una nueva vivienda, dado que la anterior no se adaptaba a las necesidades de su hijo Kike. “Estamos viendo si conseguimos cerrar la operación de compra de una nueva casa que hemos visto en una zona cercana a La Florida, y que reúne las características que Kike necesita” comenta.

En la revista de esta semana, las primeras imágenes de Ronaldo y su novia Georgina posando juntos, acompañados por su hijo Cristiano Jr., y Elsa Pataky y Chris Hemsworth que toman el relevo del glamour en los Globo de Oro, entre otras muchas cosas.

En Lecturas, Antonio David Flores habla por primera vez de la enfermedad de su hijo. El colaborador televisivo ha concedido una de las entrevistas más duras de su vida. Relata por primera vez el enorme sufrimiento que padeció cuando descubrió los problemas de salud con los que nació su hijo y pide respeto para él, después de que algunos hayan vertido crueles comentarios desde que su imagen se ha hecho pública. Afirma que Rocío Carrasco “ha gestionado de manera penosa” la frágil salud de su hijo, David, y la señala como culpable de las secuelas emocionales que arrastran sus hijos. Relata, además, los motivos que precipitaron el fin de su matrimonio.

Además, en la misma publicación desgranan la enemistad que, parece ser, cada vez es más latente entre Paz Padilla y sus compañeros de ‘Sálvame’. El fichaje revelación de Laura Fa ha incidido en que la hostilidad entre la humorista y sus compañeros está en su punto más álgido: “Paz no se habla con nadie. Los colaboradores salen a fumar juntos y ella está sola en otro lado. He preguntado uno a uno a los colaboradores y todos me han dado la misma explicación”, dijo Laura en un programa de radio. La nueva colaboradora hacía también hincapié en el miedo que algunos de sus compañeros tienen a la Padilla, mientras ésta disimulaba su ira frivolizando con el conflicto. “Ahí tiene razón Laura, los tengo ‘acojonaos’. Pero voy a explicar lo que pasa. Fuera hace un frío horroroso y yo no tengo necesidad de salir porque no tengo esa necesidad de fumar. Pero no es que no salga por no relacionarme”, se justificaba Paz. Un testigo de la polémica aclara: “A Paz le sentó fatal que dijeran que está arrinconada, pero es verdad. Se enfadó con Laura Fa pero intentó disimular, la cúpula ha ordenado rebajar la tensión”.

En ‘Diez Minutos’, María Patiño, destrozada por la muerte de su padre, se lleva el protagonismo de la portada. Sus compañeros de ‘Sálvame’ no quisieron dejar sola a la andaluza en estos momentos tan difíciles, y se desplazaron hasta Sevilla para estar junto a la periodista. El tanatorio SE-30, de Sevilla, donde fueron llevados los restos mortales de Antonio Patiño, fue el punto de reunión de los muchos colaboradores de ‘Sálvame’ que mostraron sus condolencias a la familia. El padre de María Patiño llevaba dos años luchando contra un cáncer de colon y en la madrugada de la noche de Reyes dejó de sufrir y se fue para siempre. La periodista, desolada (hace apenas tres años había perdido a su madre), había dejado grabado el programa 'Sálvame Deluxe' que se emitió el viernes por la noche y, tras finalizar su trabajo, viajó a Sevilla para estar con su padre en sus últimas horas de vida.

La revista ‘Semana’ nos trae en su nuevo número unas imágenes del rey Felipe VI, que disfrutó de una escapada de compras sin su mujer, la reina Letizia. En las fotografías aparece haciendo los últimos encargos antes del día de Reyes, muy sonriente ante la curiosidad que despertó su presencia en un conocido centro comercial. En en interior de sus páginas desvelan qué compró y cuánto se gastó.

Además ofrecen una entrevista con la presentadora de moda, Carlota Corredera, tras su esperado debut en el programa ‘Cámbiame’, con 60 kilos menos: “No voy a pedir perdón por el éxito porque lo he pasado fatal”, explica.