"He dormido cuatro horas al día para compaginar 'Cuéntame' con el rodaje de la película"

- ¿Cómo recibió la nominación?

- Pues estaba trabajando. Estaba en Toledo, grabando en exteriores, y volví a las doce y media a la caravana, cuando los nombres de los nominados se leían a las 11. Y de repente me encontré con 300 whatsapp y dije, ¡Qué ha pasado aquí! Flipé.

- ¿Cómo ha vivido estar nominado siendo tan joven?

- No es ni falsa modestia ni nada, pero es que no me planteo el volver a estar nominado de aquí a futuras ediciones. Ha sido tal sorpresa y estoy tan contento que me apetece disfrutar cada uno de los días que he vivido desde que anunciaron mi nominación. Hoy estoy contento de estar aquí y lo que tenga que pasar el día 4 de febrero que pase.

- ¿Se ha preparado el discurso?

- Que va, nada. Me gusta vivir la vida de modo espontáneo, ya no solo en mi profesión, en todo.

- ¿Ha soñado con el momento?

- Realmente no. Pero sí que me pasó que, al enterarme a las 12 de la mañana, luego por la noche sí que pensé que no había llegado a asimilar la noticia. Lo había celebrado pero… al meterme en la cama fue cuando fui consciente de todo.

- Tantos años trabajando en televisión, en ‘Cuéntame’, ¿hasta ahora no se habías planteado dar el salto a la gran pantalla?

- Ojalá si me lo plantease se convirtiese en realidad. Claro que sí, soy un cinéfilo desde muy pequeño, veo cine, respiro cine. Pero yo no decido cuándo hago una película. En mi caso, después de 16 años Salvador Calvo me dio la oportunidad y por supuesto que, después de leer el guión y ver el personaje al que interpreto no lo dudé.

- La primera película en la que participa, y nominado. ¿le han llegado más ofertas?

- Bueno, de momento no hay nada cerrado pero sí que hay cosas en el aire.

- Muchas veces se habla de que al ser un actor formado en la televisión, no le han llamado para más papeles.

- Eso no es así. A lo largo de mi carrera alguna propuesta sí que he tenido, sólo que no me interesaron. Personalmente me gusta hacer cosas en las que confío al menos de entrada. Luego pueden ir peor o mejor pero me gusta que sea algo que yo entienda y no se ha dado el caso.

- Y cómo ha llevado rodar en una producción cinematográfica, ¿mejor o peor que cuando lo hace para televisión?

- Digamos que son campos muy diferentes. Lo que la televisión tiene de velocidad el cine lo tiene de pausa. Entonces tienes mucho más tiempo para preparar lo que quieres hacer. La cara B es que tienes que mantener la concentración a lo largo de una escena que en televisión sería una hora y aquí a lo mejor se alarga a seis. Pero bueno, por algo le llaman el séptimo arte, es algo único.

- En un futuro, ¿pretende seguir enfocando su carrera al mundo del cine?

- Terminé hace 13 días ‘La cocina’, en el teatro Valle Inclán. Me he reencontrado con el teatro después de seis años sin hacerlo. Y es lo que realmente me ha entrado hasta dentro. El cine, la televisión, ojalá sigan llegando. Pero lo que tengo seguro es que el teatro no lo voy a abandonar.

- En ‘Cuéntame’ hemos podido ver en las ‘promos’ que la muerte le persigue, ¿qué va a pasar esta temporada?

- Carlos es escritor de vocación, todo el viaje de los 19 capítulos para él es escribir su novela, vive la vida de escritor, la muerte le persigue y es una parte muy importante.

- ¿Cómo has podido compaginar todo el trabajo que has tenido durante este último año?

- Durmiendo cuatro horas al día. Han sido unos meses muy locos.

- Habrá sido duro grabar con el equipo por todo lo que se estaba diciendo de Imanol (Papeles de Panamá)…

- Yo noté este año muchas ganas de empezar con el equipo. Por todo lo que la prensa estaba diciendo durante el verano, de si iba a desaparecer la serie. Lo que he vivido son unas ganas tremendas de trabajar.

- ¿Tenía miedo de que se cancelara la serie?

- Me pilló en Guinea grabando la película y desconecté. Pese a todo veo el fin de 'Cuéntame' mucho más cerca que cuando grabamos la primera temporada, como es lógico. Lo que creo es que tenemos serie para rato, aunque el fin llegará.