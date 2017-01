Los grandes secretos de Jolie y Pitt, al descubierto

Angelina Jolie y Brad Pitt vuelven a ser noticia. Su divorcio sigue dando mucho que hablar. Tanto es así que los secretos más sórdidos de este proceso podrían estar a punto de salir a la luz. Así lo advierte el realizador canadiense Ian Halperin. "Esta es la película sobre Brangelina y van a salir a la luz un montón de secretos", ha asegurado una fuente cercana al periodista de investigación al periódico The Sun.

Lo que sí se sabe es que este documental no cuenta con la autorización de sus protagonistas. Según ha trascendido, se titulará 'Broken: The Incredible Story of Brangelina' y los derechos del mismo han sido adquiridos por Media Corporation, según ha publicado el mismo diario británico. Y además, el filme contará con "material inédito" de entrevistas a Pitt y Jolie.

Hace pocos días, la expareja alcanzó un primer acuerdo de divorcio en el que se comprometió a mantener la confidencialidad de todos los documentos judiciales relativos a su separación legal con el fin de proteger a sus seis hijos.

Pero este camino no ha sido nada fácil. Las dos estrella de Hollywood llevan meses batallando por la custodia de los niños. Jolie pretende tener la custodia física, mientras Pitt ha solicitado la custodia compartida.