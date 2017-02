Gloria Camila, apesadumbrada, la única que visita a su hermano en prisión

El segundo ingreso de José Fernando en prisión ha sido un palo muy duro para la familia de José Ortega Cano. Gloria Camila se trasladó este fin de semana a Cádiz, cuidad en la que está ingresado el joven, para visitar a su hermano y mostrarle su apoyo en estos difíciles momentos. José Fernando ha sido encarcelado, supuestamente, por saltarse una orden de alejamiento interpuesta por su pareja Michu, que además está embarazada.

Aprendí hablar cuando correspondía y aprendí a callar cuando mis palabras no se merecía. Una publicación compartida de ∞ glo ortega † (@glo.ka) el 26 de Feb de 2017 a la(s) 2:24 PST

Gloria llegó al centro penitenciario acompañada de su novio Kiko, que no se separa de la joven, tanto para los momentos buenos como para los malos. Con el rostro serio, cabizbaja y algo desanimada prefirió evitar las preguntas de los periodistas antes de adentrarse en el edificio.

Después de disfrutar de unas horas junto a su hermano, la joven salió del centro con el rostro mucho más serio que cuando entró, visiblemente afectada. Tras ser preguntada por si José Fernando podría tener en breve la libertad o si sería trasladado a otro centro, Gloria contestó un poco arisca: "Ya te he dicho antes que no lo sé y aunque lo supiera tampoco te lo diría, pero gracias". Pese a que es evidente que no pasa por su mejor momento, Gloria tuvo el detalle de agradecer a los medios el interés prestado y los ánimos que le dieron para que lleve lo mejor posible el duro trance.