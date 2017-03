Froilán debuta como torero junto a un amigo

Felipe Juan Froilán ha decidido iniciarse en el mundo del toreo. Así lo ha mostrado su amigo, el joven diestro Gonzalo Caballero, en su cuenta de Instagram: "¡Gran debut como torero de mi amigo Felipe en casa de Fernando Peña. ¡Después de torear así el siguiente mano a mano en una plaza!", escribía, orgulloso.

El hijo de la infanta Elena probó suerte como torero en la Finca Palomarejos de Toledo, propiedad de la ganadería de Fernando Peña, arropado por Caballero, al que le une una estrecha amistad. De hecho, la entrevista que el nieto del rey emérito concedió a Espejo Público se grabó en la habitación del hotel en la que el torero se preparaba para torear. “Somos amigos porque es leal, no te traiciona, no te la juega. Cuando torea me siento orgulloso de poder tenerle como amigo”, declaró Felipe en esta cadena.

Gran debut como torero amigo Felipe @fmb98 !! En casa de Fernando Peña. Después de torear así el siguiente mano a mano en una plaza ! Una publicación compartida de Gonzalo Caballero (@gonzalocaballeroo) el 11 de Mar de 2017 a la(s) 7:16 PST

Aunque Froilán no tiene Facebook ni Twitter, sí que se hizo una cuenta en Instagram, la red social de las fotos, aunque la tiene cerrada. De imagen de perfil tiene una bandera de España y de momento solo ha publicado 27 imágenes. Caballero ha querido agradecer, a través de esta red social, el apoyo incondicional que su amigo le brinda a él u a la tauromaquia: "¡Es un placer compartir esta pasión contigo, amigo! Sigue así, dignificando y engrandeciendo nuestra Fiesta".