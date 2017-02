Fran Rivera 'pasa' de la confirmación de su hija e incendia Twitter

El torero ha vuelto a tener uno de sus arrebatos en Twitter. La hija que tiene en común con Eugenia Martínez de Irujo, Tana, ha hecho la confirmación. Una ceremonia a la que Fran Rivera no ha podido acudir, pues e trasladó la pasada semana a México para realizar una corrida de toros en la ciudad de Mérida (allí sufrió un robo, cuando se encontraba alojado en el hotel Hyatt Regency).

El diestro tuvo que renunciar a estar presente en la confirmación de su hija mayor para continuar con sus compromisos profesionales, algo que el susodicho parece achacar a los problemas que conlleva la custodia compartida. Su descontento quedó patente en los mensajes que dejó en su perfil de Twitter: “Basta ya. La custodia compartida es el derecho de vida de un hijo de poder convivir con sus padres por igual, sin que uno sea el dueño de su tiempo".

Los usuarios que pudieron leer los mensajes no se mostraron conformes con el alegato de Fran, al caer en la cuenta de que él no estuvo en el acto religioso de su hija por ir a trabajar a México y por nadar entre tiburones, algo que muchos consideran que podría haber aplazado si tan importante era para él ese acto. "Mientras no se ponga la custodia compartida por ley, la realidad es que hay y habrán abusos por la parte que obtenga la custodia", continúa explicándose el torero, que se considera en inferioridad de condiciones en comparación con su exmujer.

"En este país un padre separado no obtiene un convenio, obtiene una condena y una multa a pagar", comienza a verse ya la crispación del hijo de Carmina Ordóñez. "Los padres separados no queremos visitar a nuestros hijos, queremos criarlos y convivir un día a día con ellos. Que un padre separado no pueda tener el derecho a convivir el día a día con sus hijos se le está mutilando ese derecho de ser padre”, apostilla, visiblemente enfadado.