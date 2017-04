El físico de Rocío Crusset reabre el debate sobre la extrema delgadez

Por mucho que la moda ‘curvie’ esté en alza, las modelos delgadas siguen siendo mayoría, ésto es un hecho. Sin embargo, la línea que separa el físico saludable del insano sigue estando un tanto borrosa. Rocío Crusset ha publicado una fotografía en la que posa con un escueto bikini de ‘croché’ y en la que aparece, según han catalogado muchos de sus seguidores, con una apariencia “extremadamente delgada”.

Pero también ha habido quienes han defendido la instantánea, por lo que se ha generado un pequeño debate sobre la que es la última publicación de la modelo. De momento dicha imagen ha conseguido casi 2.500 ‘likes’, y muchos de sus ‘followers’ aseguran que todo se trata de un efecto óptico provocado por el reflejo del agua que acentúa la forma de los huesos de la joven sevillana.

💦💦💦 #summerplease Una publicación compartida de Rocío Crusset (@rociocrusset) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 8:33 PDT

“Cuidándome, como veis, no paso hambre. Os recomiendo (con todo el buen rollo) que antes de calificarme como una persona insana, penséis un poquito”, declaró la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera con anterioridad, cuando hace unos meses se comenzó a hablar sobre su posible “poco sana” apariencia. “Es tan ofensivo meterse con una persona delgada como meterse con alguien con sobrepeso. Lo digo tanto por mí como por lo que veo día tras día. Estoy sana, me cuido, hago ejercicio, tengo curvas, estoy delgada y sobre todo me como los huevos con patatas doblados. ¡Que tengáis un buen día! Yo me voy a comer”, escribía Rocío en una de sus publicaciones, la primera vez que se abrió la polémica sobre su delgadez.

Poli pola by my LOVE @lgns Una publicación compartida de Rocío Crusset (@rociocrusset) el 10 de Mar de 2017 a la(s) 4:38 PST

La profesional de la moda de momento permanece ajena a estos nuevos comentarios y no se ha pronunciado al respecto. La joven se encuentra inmersa en una etapa muy feliz de su vida, en la que está cosechando un gran éxito tanto en su profesión como en el amor, al lado del también modelo Juan Betancourt, con el que lleva saliendo unos meses.