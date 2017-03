Feliciano contraataca: nuevo dardo a Alba Carrillo

Perece que todo va a llegando a su fin en el 'culebrón' protagonizado por Alba Carrillo y Feliciano López. Ambos están ya oficialmente divorciados, después de todas las disputas (públicas y privadas) que han llegado a tener. El tenista y la modelo apenas estuvieron casados un año, y después de una larga batalla judicial los dos, al fin, han logrado ser libres para poder volver a rehacer sus vidas.

Pese a todo, el toledano no comenzaba con buen pie el mes. El pasado día 5 perdía la final de dobles del Open de Acapulco contra el británico Jamie Murray y Bruno Soares. Una derrota deportiva a la que se sumaba tenerse que enfrentar la noche del viernes a la polémica entrevista de su exsuegra en 'Sálvame Deluxe'.Su exsuegra le calificó de mala persona y de embaucador, afirmando que había engañado a su hija porque nunca estuvo enamorado de ella: "Feliciano López jugó con Alba como si fuera un títere, ella era la única que no sabía que la iban a dejar. Mi hija fue un simple capricho para Feliciano López. No estuvo enamorado de mi hija, no sabe lo que es eso".

Yo sí que creo en la justicia.Gracias a mis abogados de @Legalitas_ES por su confianza y discreción durante mi proceso de divorcio. — Feliciano López (@feliciano_lopez) 6 de marzo de 2017

Días más tarde Feliciano ha decidido emprender acciones legales contra la que fuera su familia política, además de alzar la voz para agradecer el trabajo que sus abogados estan realizando en este tema: "Yo sí que creo en la justicia. Gracias a mis abogados de Legalitas por su confianza y discreción durante mi proceso de divorcio", escribía en su cuenta personal de Twitter.

De esta manera lanzaba un dardo envenenado a su ya exmujer y a la letrada que lleva su caso, Teresa Bueyes, que visitó este lunes el plató de 'Sálvame' para hablar (una vez más) de su defendida en directo.