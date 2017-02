Los famosos se atreven a contar sus secretos sexuales

¿Son atrevidos nuestras famosos?, ¿se sueltan la melena en el sexo?, ¿les gusta probar cosas nuevas? Este miércoles, en el estreno de la esperadísima película erótica ‘Cincuenta sombras más oscuras’, muchos rostros conocidos acudieron a disfrutar de la segunda parte de ‘Cincuenta sombras de Grey’, por la que mostraron gran interés y expectación ante el nuevo desarrollo de la trama.

En relación al contexto que se respiraba, erótico-festivo en su plenitud, todos se mostraron abiertos a revelar secretos hasta el momento inconfesables. Sonia Ferrer (que coincidió en el sarao con otras dos ex de Álvaro Muñoz Escassi, Lara Dibildos y Patricia Martínez) aseguró que el sexo siempre es oscuro, porque no se comparte con todo el mundo: “Es algo muy íntimo”. Además, asegura que aunque no es ninguna reprimida, no necesita probar todas las filias del sexo para saber cuáles le gustan y cuáles no: “Hay cosas que existen y que sin necesidad de probarlas eres capaz de decir si te apetecen, si te van a gustar o si no lo van a hacer. Pero si hay dudas, hay que probarlo. Eso sí, con alguien con el que tengas confianza y una relación sólida fuera de la cama”.

Respecto al mensaje que transmite la saga, tachado por muchos de machista, Sonia cree que es un gran tema a debatir: “Es verdad que los jóvenes de hoy en día aprenden mucho de la sexualidad gracias a Internet, las películas porno, y no hay ningún medio que les traslade el cuidar a la mujer, mimarla, satisfacerla. Lo único que vemos es la sumisión, mujeres objeto a las que se utiliza para dar placer al hombre. Creo que es algo que no esta ayudando mucho a la gente joven que ha descubierto la sexualidad con Internet, porque eso es algo que mi generación no hizo”.

Apostilla, además, que cree que ‘Cincuenta sombras’ “ha despertado a muchas mujeres. Hay otra generación más antigua que ni siquiera oyó hablar de sexualidad hasta el día de su boda. Y creo que este libro ha abierto la puerta a la sexualidad de mujeres de cierta edad que veían muchos tabús en el sexo”.

Paz Padilla, más lanzada, admitió que iba a “salir empitonada” después de la película, y, entre risas, comentó que a ver a quién iba a “tincar” si salía “caliente”. Como secreto más oscuro de su vida, reveló que una vez, cuando era muy joven, acudió junto a su novio a un hotel y les echaron por ser menores de edad. Con respecto al sexo, aseguró que, aunque no tiene cuarto rojo en sí, todos los de su casa lo son de forma simbólica: “Yo lo hago en la cocina, en el salón, en el baño, en la azotea… soy muy atrevida, hay que disfrutar de la vida”.

Su gran maestra en las artes amatorias: su madre. “Yo le hacía muchas preguntas a ella y me las respondía a todas. Y tiene 88 años. La España profunda quedó muy atrás”, cuenta, para acabar con un “si aquí somos todas más putas que las gallinas”.

Por su parte Pelayo Díaz (que posó junto a su novio), estilista de ‘Cámbiame’, que se muestra muy feliz con la nueva versión ‘VIP’ del programa, gracias a la cual está conociendo “nuevos lados” de los famosos que hasta el momento no conocía, admitió que su secreto más oscuro era inconfesable porque es “ilegal”

Lara Dibildos fue otra de las que se acercó a Kinépolis dispuesta a empaparse de lasartes amatorias de Christian Grey y Anastasia Steele. “Es verdad que hay cosas que no me gustaron excesivamente cuando estaba leyendo, pero hay que pensar que es ficción, que es un libro, que es una película y no hay que darle tanta importancia. Pero al fin y al cabo en el argumento toda la parte sexual es elegida, y cuando es voluntario cada uno decide lo que le da la gana”, comenta, restándole importancia a la polémica creada alrededor del argumento de la saga.

Tania Llasera, siempre divertida, comentó que lo más ‘picante’ que había hecho es “jugar con Nocilla en zonas que no debería. No lo hagáis, la idea es como muy sexy pero luego es un pringue total. Mejor sobre pan y luego haces lo que tienes que hacer”.

Respecto al papel de la mujer, tanto en la película como en la vida misma, opina que “la mujer siempre tiene que mandar. Es mi opinión como mujer española que lleva los pantalones en casa, que tiene un marido calzonazos y lo elegí muy bien”, apostilla. La presentadora cuenta que celebrará San Valentín un día antes de la fecha oficial porque justo es el cumpleaños de su marido, con el que contrajo matrimonio en septiembre de 2012.