Diego Matamoros cambia los juzgados por un hotel de lujo

Qué mejor para curar el bajo estado de ánimo y el estrés que pasar un fin de semana en un lugar paradisíaco onde te dan todo hecho. Esto ha sido lo que ha debido de pensar Diego Matamoros, que ha viajado hasta el Asia Gardens Hotel & Thai Spa, uno de los resorts más exclusivos de nuestro país, para intentar desconectar después de los duros trámites a los que se ha tenido que someter esta semana.

Además de enfrentarse a una orden de alejamiento y a una demanda por supuesta agresión interpuesta por su ex, Tanit Grande, ésta declaró ante el juez que no era el padre de su hija (no reconocida hasta ahora). Un momento terrible para el hijo de Kiko Matamoros, que explicó que él trató de agredir al chico que estaba junto a su ex, pero que se cayó y el puñetazo acabó en la cara de Tanit. El juez le ha impuesto una orden de alejamiento contra él.

Ha sido un finde estupendo, gracias por estar ahí! 😘😉 It was an amazing weekend! Thanks for all! 😘😉 #weekend #desconexion Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 21 de Mar de 2017 a la(s) 2:22 PDT

El destino que ha elegido el hermano de Laura Matamoros para alejarse del jaelo mediático al que se ha visto sometido esta semana es un destino de lujo de la cadena Barceló, donde el precio de la habitación más sencilla por noche supera los 300 euros de media. Esta ubicado en las montañas de Sierra Cortina, a 30 minutos en coche del aeropuerto de Alicante y a 2 km de la playa de Levante, con unas estupendas vistas a la Costa Blanca.

Hoy disfrutamos de un relajante paseo por los numerosos lagos y cascadas que recorren Asia Gardens, acompañado de la lectura de un nuevo post sobre el Parque Nacional de Kenting / Today we enjoy a relaxing walk through the many lakes and waterfalls surrounding Asia Gardens, followed by the reading of a new post about Kenting National Park Una publicación compartida de Asia Gardens Hotel & Thai Spa (@asiagardens) el 2 de Mar de 2017 a la(s) 6:58 PST

Cuenta, además, con unos estupendos jardines tropicales con más de 3.000 especies traídas de Asia que albergan varias fuentes de estilo thai, 7 piscinas de borde infinito y palafitos tradicionales (donde se ofrecen masajes tailandeses) y un impresionante spa que incluye piscina cubierta climatizada, bañera de hidromasaje y centro de fitness.

Diego no es el único rostro conocido que ha elegido este exclusivo emplace como remanso de paz vacacional. Otros como Bruce Willis, Zinedine Zidane, Joan Collins, Miguel Indurain, Judith Mascó, Carlos Herrera o Tamara Falcó, han tenido el mismo buen gusto que el personaje televisivo.