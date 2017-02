Se descubre el 'topo' que destapó la relación entre Nagore y Sandra Barneda

Laura y Diego Matamoros, que hacía un tiempo que no hacían demasiado ruido en los medios de comunicación, han vuelto al ataque. Después de aparecer en una revista esta semana contando que habían denunciado "por estafa" a Jorge Blanco, su representante, ambos decidieron ocupar una silla en el programa 'Sálvame Deluxe' de este viernes para contar todos los pormenores de, al parecer, escabroso asunto.

Y no solo hablaron de su caso, sino que implicaron a otras personas del 'mundillo' televisivo en la entrevista que le concedieron a Jorge Javier Vázquez. Los hermanos comentaron un encuentro en el que, durante una cena con Blanco, coincidieron con la pareja formada por Nagore Robles y Sandra Barneda. "Jorge decidió dar el chivatazo a la revista Diez Minutos. Les traicionó e informó de que estaban juntas cenando", reveló el hijo de Kiko Matamoros.

Ésto no pareció sorprender demasiado al presentador, que simplemente preguntó si Nagore tenía este hecho en su conocimiento. "No, se están enterando ahora mismo", contestó Diego. Patiño ejerció de defensora del representante al asegurar que éste "no tiene contacto directo con el director de Diez Minutos y las fotos se realizaron a través de una agencia", aunque no descartó que fuera el encargado de dar el chivatazo.