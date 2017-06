Cristiano Ronaldo abandona a su selección para conocer a sus dos mellizos

Cristiano Ronaldo al fin ha podido conocer a sus dos mellizos. El jugador ha anunciado la noticia a través de su cuenta oficial de Facebook, donde ha comentado con todos sus seguidores lo contento que está con la noticia. El futbolista ha decidido abandonar a su selección portuguesa ante la imposibilidad de ganar la Copa Confederaciones y después de recibir el beneplácito del seleccionador, que le ha permitido viajar desde Rusia a Portugal.

“He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, de cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Lamentablemente, no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos, pero estoy seguro de que seguiremos dando alegrías a los portugueses. El Presidente de la Federación Portuguesa de fútbol y el selector nacional han tenido hoy una actitud que me ha ha y que no olvidaré. Estoy muy feliz de poder finalmente estar con mis hijos por primera vez”, publicaba a través de Facebook.

A través de un procedimiento de gestación subrogada, llevado a cabo en la costa oeste de Estados Unidos, el jugador ha podido ser padre de nuevo. Los niños, a los que les ha puesto el nombre de Eva y Mateo, vinieron al mundo el día 8 junio, después de que se supiera que los rumores de embarazo de su novia, Georgina Rodríguez, eran falsos.