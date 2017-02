Claudia Osborne asegura que su padre es muy “celoso” con ella

Claudia Osborne, embajadora de las marcas de El Corte Inglés Southern Cotton y Amitié, ha presentado en la mañana de este viernes el cambio de armario que hará de cara a esta nueva temporada primavera/verano. La joven de 28 años ha hecho un recorrido por las tendencias que se van a llevar a través de su armario en el edificio Hogar de El Corte Inglés de Castellana.

“Con la ropa soy muy versátil, pero sobre todo me gusta ir cómoda”, asegura. La belleza es algo que acompaña a todas las hijas de Bertín Osborne, y en Claudia ese don no iba a ser menos visible. Encantadora, la más pequeña del las hijas que el presentador tuvo con la fallecida Sandra Domecq ha querido compartit con la prensa cómo es su vida en Nueva York, ciudad a la que se trasladó a hacer un posgrado de Derecho Americano y en la que ha decidido prolongar su estancia un tiempo más, pero no para siempre: “Este es un viaje de ida y vuelta. Creo que ni el amor podría hacer que me quedara allí a vivir. España me tira mucho”, asegura. De la ciudad de los rascacielos lo que más valora es la energía y a la gente a la que te expones. Gente muy interesante y muy curranta”.

Claudia encontró el amor en EEUU gracias a un fornido australiano con el que se muestra muy cariñosa en su cuenta de Instagram pero cauta a la hora de la verdad: “Ahora mismo estoy muy contenta con mi chico, aunque nunca se sabe, aunque a veces parece que sí y luego es que no…”, comenta. El afortunado, Hugh Hawkins, trabaja como asistente del vicepresidente de DVB, una empresa de préstamos de activos.

De España asegura que lo que más echa de menos es “la comida”, aparte, claro está, de su familia y amigos: “A mis hermanos pequeños, que me los como, y a mis sobrinos, son a los que más echo en falta. A los pequeños de la casa”. Asegura que, pese a que no se quedará aquí mucho tiempo, ha podido ver tanto a los hijos que su padre tiene con Fabiola como a los hijos de sus hermanas, con los que estuvo durante el pasado fin de semana.

Happy day to my Valentine, H 💘 #valentineday #myvalentine #redvalentine Una publicación compartida de Claudia Osborne (@clodomecq) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 4:06 PST

A su padre asegura que le ve “muy bien en el programa, muy suelto”, aunque le gustaría que “hiciera entrevistas en inglés a algún personaje extranjero. Él se maneja con el idioma perfectamente”. Pese a que está feliz al lado de su novio, con su padre mantiene una relación muy especial, tanto que comió con él el día de San Valentín: “Fue una cita súper romántica”, comenta entre risas. Admite que es el “ojo derecho” de su padre, y que aunque es muy “celoso” con ella, nunca le ha puesto peros a sus parejas.

Mi cita de San Valentin /// My real date on Valentine's day ❤️😊👨‍👧 #valentineday #valentinedate #fatheranddaughter Una publicación compartida de Claudia Osborne (@clodomecq) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 6:42 PST

“Estoy ahora mismo en una agencia de marketing y también con proyectos míos propios para estar ilusionada. Lo contaré en un futuro, está rodo en el aire. Os puedo decir que tiene que ver con la moda”, concluye, hablando de sus proyectos profesionales.

Nuevas colecciones

En la nueva colección de Southem Cotton, los colores estrellas son los neutros junto con el cereza, tabaco mezclado con rosas los tonos índigos que se mezclan con el mostaza y el verde agua. La temporada concluirá con colores más brillantes como el amarillo, naranja, rosas fuertes… sin perder la identidad de la marca. Según avanza la temporada, los tejidos se van haciendo más ligeros como las bambulas y voiles de viscosa y de algodón, los tops lenceros,, aplicaciones de crochete.

Por un lado, la marca Amitié tiene como protagonista los tonos amarillos y tierras, que ofrecen un aire mucho más nuevo y sofisticado que caracteriza a Claudia. Amitié apuesta por el fucsia que se viene vaticinando desde el final del invierno como uno de esos colores fuertes del verano llevado a tonos más frescos. Tejidos fluidos, prendas oversize vaporosas, satenes, tules y estampados primaverales que cuentan una historia sobre vestidos larhos donde la feminidad alcanza su máximo exponente.