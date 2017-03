Chenoa se quita el vestido en su concierto más sexy

Chenoa ha regresado a los escenarios con la energía, vitalidad y entrega que le caracterizan. La cantante reunió a cientos de sus fans en un multitudinario concierto celebrado en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Con este espectáculo la mallorquina de origen argentino comienza su gira 'Soy Humana', un trabajo muy especial con el que María Laura Corradini ha conseguido hacer vibrar a su ejército de chenoistas.

Durante las dos horas de concierto, Chenoa interpretó un resumen de sus siete álbumes de estudio y quince años de carrera discográfica. Sonaron canciones tan conocidas como ‘Atrévete’, ‘Cuando tú vas’, ‘Soy Humana’, ‘Soy lo que me das’ o ‘Todo irá bien’. Pero fue con ‘En tu cruz me clavaste’ donde la artista se vino arriba y, ante la mirada atónita del público, se quitó el vestido y comenzó a mover el trasero en un baile de lo más sensual, con un ritmo que no dejó a nadie indiferente. No es la primera vez que la cantante aparece ligera de ropa. El año pasado la pudimos ver luciendo cuerpazo a sus 40 años en la portada del 40 aniversario de la revista Interviú, pero nada comparado con verla en acción encima de un escenario.

Y sigo sin saber que palabras están a la altura de tanto cariño,ayer noche...❤ Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa) el 22 de Mar de 2017 a la(s) 2:19 PDT

Entre los numerosos asistentes, también se encontraban algunos vips como la actriz Norma Ruíz, que no paró de bailar en todo momento, y la presentadora Anne Igartiburu que demostró ser una fan incondicional de la cantante en Twitter e Instagram: “Madrid es Chenoista! Una delicia de músicos acompañando a Chenoa en su mejor momento artístico. Grandes emociones”, escribía la presenatdora.

La exconcursante de OT, que actualmente vive uno de sus mejores momentos profesionales, compagina la música con su faceta de colaboradora en el programa ‘Zapeando’ (La Sexta) y como jurado en el espacio ‘Tu cara no me suena todavía’ (Antena 3), secuela del famoso ‘Tú cara me suena’, pero esta vez con anónimos, que se emite cada viernes compitiendo con el programa ‘La Voz Kids’ (donde su ex David Bisbal ejerce de ‘coach’).

En el terreno amoroso, la cantante vive un momento de tranquilidad. Hace poco salieron a la luz pública unos rumores que la relacionaban con el humorista David Guapo (que hace unas semanas fue pillado en actitud muy cariñosa con la también cantante Rosa), exparticipante de ‘Tú cara me suena’. Fue ella misma la encargada de desmentir dicha información, y dejó muy claro que “se podía estar muy feliz estando sola”.