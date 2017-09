Chenoa desmiente la frase que Bisbal afirmó haberle dicho al oído

Chenoa ha levantado esta semana la espina que tenía clavada sobre David Bisbal, con la publicación de su libro autobiográfico 'Defectos Perdidos'. La cantante de la primera edición de Operación Triunfo ha desmentido que la frase que su exnovio le dijo al oído durante el concierto de el reencuentro fuera "¡Cuánto te que querido!", según informa Chance.

La narración de sus memorias en su libro ha provocado una gran tormenta mediática en las últimas horas. Problemas de salud y antiguas parejas de Chenoa pertenecientes al mundo de la farándula ha dado un vuelco radical al mundo del corazón. Aunque la cantante española afirmase que nunca iba a desvelar lo que David le dijo, la periodista Sandra Aladro ha asegurado que la frase que éste le dijo a Chenoa fue "¡Cuánto te he querido!".

Sin embargo, tales declaraciones no iban a pasar inadvertidas por la protagonista de la historia quien ha desmentido que la frase fuera la que la periodista asegura. "Da igual. No no es eso pero no importa. No voy a afirmar ni a desmentir nada. Decid lo que queráis, da igual. No importa", explica Chenoa al medio Chance.

Mientras tanto, el otro afectado de la historia, David Bisbal, quien queda algo mal parado en la autobiografía de la cantante, no se ha querido manifestar por el momento y ha permanecido aislado del torbellino provocado por su exnovia, concentrado en un concierto que dará este sábado en Madrid.