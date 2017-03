Chabelita vuelve a Perú junto a su madre y Alba Carrillo podría arruinarse

El sábado 25 de febrero a las cinco y media de la tarde, Isa Pantoja pisaba suelo peruano por primera vez desde que saliera de Lima en brazos de su madre con tan solo tres meses, tal y como recoge la revista ‘Lecturas’ en su portada de esta semana. A priori, para ella Perú era un destino más, sin ninguna connotación. Quizá por su extraordinaria timidez y por la tremenda coraza con la que protege sus sentimientos, en ningún momento verbalizó la carga emocional que esta visita tenía para ella y su madre. Aun así, según la publicación reconoció: “Mi madre está nerviosa. Esto le trae muchos recuerdos”.

También en la misma publicación Pau Donés se sincera: “No me estoy muriendo. Tengo cáncer y ya está”. El cáncer le ha vuelto a golpear, pero él “solo le dedica cinco minutos al día”. El futuro no le interesa, solo el presente: su hija y volver a subirse a un escenario.

Alba Carrillo es la protagonista del nuevo número de la revista ‘Semana’. Después de la polémica entrevista que ofreció la modelo en ‘Sálvame Deluxe’, Alba Carrillo ha vuelto a la clínica López Ibor. “No me arrepiento ni me preocupa que Feliciano me demande”, asegura tras ofrecer una de sus entrevistas más contundentes desde que anunciara su divorcio con el tenista español hace nueve meses. Además, en este nuevo número encontrarás los aciertos y los errores de Letizia y la primera dama argentina, Juliana Awada, durante su viaje oficial a España junto a su marido, Mauricio Macri. También los vestidos que desfilaron por la alfombra roja de los Oscar y todas las anécdotas de una de las noches más especiales del año.

En ‘Diez Minutos’ también destacan la historia de Alba Carrillo y Feliciano López, con le polémico titular que la modelo dio a los medios “A Feli no le ponían mucho las mujeres”. Por su boca salieron verdaderos dardos envenenados hacia al que por un escaso año fue su marido. La rubia habló de cosas muy íntimas al respecto de su relación, incluso de temas de cama: “Nunca llegué a entender la ausencia de relaciones sexuales. No le ponían mucho las mujeres. Se lo pregunté porque yo tenía esa intuición. Yo me sentía mal porque él no me deseaba y eso me hacía sentir insegura, incluso me bajó la autoestima”. Además, reveló que le propuso hacer un trío y que se sometiera a un aumento de pecho, por lo que intuyó que “a lo mejor necesitaba sexo más guarro, no en plan mono”.

En ‘¡Hola!’ los Oscar coronan a su nueva reina, Emma Stone. llywood se vistió con sus mejores galas para celebrar su gran noche. La entrega de los Oscar 2017 reunió en la alfombra roja los diseños más extravagantes, espectaculares y que hicieron brillar a los rostros más conocidos del celuloide. La actriz Emma Stone, que tenía en casa los premios más importantes de la temporada, se llevó también la estatuilla por la favorita ‘La La Land’, que acabó con seis Oscar en su palmarés. Ella ha devuelto el glamour de la época dorada de Hollywood a esta noche tan especial.

En la velada no faltaron emociones, sorpresas, discursos de todo tipo y un espectáculo que dejó para el recuerdo además un error histórico: ese momento en que entregaron equivocadamente el premio a la Mejor Película a ‘La La Land’ en lugar de a la ganadora real que era ‘Moonlight’.

Y además, esta semana encontrarás temas como la vida de Marisa Tomei, una estrella de Oscar, en el corazón de Manhattan. Las baby royal llegan a la Corte de Suecia y el nuevo deporte que se ha inventado Blanca Suárez, el skate dog. También una entrevista con Juliana Awada, primera dama de Argentina y una de las mujeres más fascinantes del momento y mucho más.