Chabelita, dolida y traicionada, niega que su boda tenga validez

Un nuevo y enredado capítulo llega al clan Pantoja de la mano de una de sus integrantes más discretas: Chabelita. Este miércoles la revista 'Diez Minutos' publicaba unas imágenes en las que se confirmaba que la hija de Isabel Pantoja y su por aquel entonces pareja (y ahora marido) Alejandro Albalá, habían pasado por el altar en las paradisíacas playas de México.

Un amplio reportaje fotográfico y una copia del documento que firmaron abalan la información escrita en la publicación. Sin embargo, Chabelita, muy sorprendida ante esta exclusiva, reconocía a Chance que la boda no tenía ninguna validez legal en España, y que era imposible que ella se casara sin su "gente" cerca (en la ceremonia solo hubo cuatro testigos).

Además, ha dejado claro que ella no tiene nada que ver con la venta de esta información, y señala directamente a su exnovio Alejandro como culpable de esta situación: "está en mano de mis abogados", sentenciaba. El anuncio de su boda ha llegado a la par que el de su ruptura matrimonial. La hija de Isabel Pantoja decidió pasar por el altar en Cancún, enclave al que recurrió para superar una crisis con su novio. No lo han superado, pese a ser aún marido y mujer.

Una 'nueva ilusión'

De hecho, se ha llegado a filtrar la información de que la joven habría superado ya su ruptura y estaría de nuevo ilusionada con una nueva conquista, según Vanitatis. Desde que Alejandro y ella rompieran no han vuelto a verse. Él se marchó a Santander, donde vive su familia, y la joven se instaló en Madrid con su hijo y Dulce, que es la encargada de cuidar al pequeño mientras ella vive la vida de adolescente que en su momento no vivió. "Mi madre me protegía tanto que nunca pude hacer lo mismo que mis amigas", contó en una de sus apariciones en 'Sálvame Deluxe'.

Pese a la insistencia de Chabelita en afirmar que su boda no es real, la citada revista aseguró que "solo hay que preguntar a un especialista. Si alguno de ellos quiere casarse de nuevo, tendrían que ir a México a divorciarse, porque podrían acusarlos de bigamia".