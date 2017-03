Chabelita y Alejandro Albalá, ¿de nuevo juntos?

Después de anunciar su separación, su reconciliación y descubrir que se habían casado el mismo día que parecían haber roto para siempre, se abre un nuevo capítulo en la historia protagonizada por Chabelita y Alejandro Albalá. Lo último que sabíamos de la hija de Isabel Pantoja es que, además de estar disfrutando de lo lindo de un viaje por latinoamérica junto a su madre, estaba inmersa en los trámites de divorcio con su no se sabe si por el momento ex. Desde que se mudó a Madrid Isa apenas había tenido un encuentro con su Alejandro y todo apuntaba a que una reconciliación entre ambos era muy improbable.

Pero no. Ambos han dado señales a lo largo de toda su relación d elo inestable que es la misma, y que aunque en un primer momento parezca que ya no hay esperanzas, dan un rápido giro de 180 grados y vuelven a dejarse ver felices y enamorados. De hecho, este mismo lunes, según Chance, la hermana de Kiko Rivera ha vuelto a ver a Alejandro por primera vez desde que anunció su ruptura. La expareja llegaba en coche a la estación madrileña de Chamartín donde Isa despedía a Alejandro y se marchaba rápidamente.



Hace apenas unas semanas que salía a la luz la noticia de que la joven pareja había contraído matrimonio en un viaje a Cancún, aunque los novios no quisieron confirmar dicha noticia. Casados o solteros lo que está claro es que ambos habían comenzado a hacer vidas separadas, aunque igual no por mucho tiempo.