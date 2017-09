Chabelita y Alberto Isla se van de viaje a París

Chabelita y Alejandro Albalá han roto. Así lo comunicó el joven esta semana a través de un comunicado con el que pretendía dejar las cosas claras en primera persona. “Con el fin de evitar especulaciones, quiero comunicar que desde el día 2 de septiembre, la relación de tres años con mi esposa, María Isabel Pantoja Martín, ha finalizado”, sentenciaba el aspirante a piloto comercial, que no quiere que en los medios se ponga en duda si realmente siguen juntos o no, después de paralizar el proceso de divorcio en el que se vieron inmersos. “Después de varios intentos por salvar mi matrimonio, he tomado una decisión dolorosa para mí, con el deseo de retomar mi vida anterior como corresponde a una persona de 23 años, dispuesto a perfeccionar y ampliar mis estudios”.

La hija de Isabel Pantoja, por su parte, parece que está intentando sobrellevar su ruptura al lado del padre de su hijo, Alberto Isla, con el que habría puesto rumbo a París. El reportero de 'Sálvame', José Antonio León, ha sido el que ha destapado el pastel. La hermana de Kiko Rivera lleva desde hace tres días visitando las grandes atracciones de la capital francesa y parece que no lo ha hecho sola.

Una publicación compartida de Alberto Isla (@albertoisla13) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 4:59 PDT

Lo que, por sus 'stories' de Instagram', parecía un viaje cultural de soltera, se ha revelado como una reunión de expareja. Según el reportero, la hija de Isabel Pantoja estaría acompañada de Alberto Isla, que ha intentado jugar al despiste en sus redes sociales. Por mucho que ha intentado encubrir el lugar en el que se encontraba compartiendo unas coordenadas equivocadas de su ubicación, sus seguidores más perspicaces han descubierto el truco.

Alberto ha estado ubicándose insistentemente en Sevilla, pero no ha contado con que las personas que vieran la foto se iban a fijar tanto en los detalles y el escenario donde tomaba las imágenes y que le han acabado descubriendo. El marco en el que se tomaba los 'selfies' no tenían nada que ver con la arquitectura y el ambiente de la capital hispalense. Rápidamente, le han ubicado en la ciudad del Sena también.