Carbonero enseña los pinitos de Martín como 'chef'

Sara Carbonero está aprovechando muy bien acompañada sus últimos días antes de la vuelta al cole de su pequeño Martín. La presentadora volvía hace unas semanas a Oporto, lugar que se convirtió en su hogar desde que su marido, el guardameta Iker Casillas, fuera fichado por el equipo de fútbol de la ciudad.

Allí se ha reencontrado con algunas de sus mejores amigas, la presentadora Isabel Jiménez y la estilista Mayra del Pilar, con la que además de compartir proyecto, la tienda de moda online 'Slow Love', les une una gran amistad. No es la primera vez que las dos viajan hasta Portugal para visitar a la periodista, que, aunque ahora viaja más a menudo a Madrid para grabar el programa que presenta, 'Quiero ser', no se mueve demasiado para no dejar solo a su bebé, Lucas.

En esta ocasión, las tres han compartido una agradable tarde de piscina en el piso de Carbonero, donde además han tenido tiempo para 'jugar' en la cocina acompañadas por el que seguro que fue el protagonista de la jornada. Martín Casillas Carbonero tiene ya dos años y medio, y a punto de comenzar su primer año de 'cole', rasca junto a su madre los últimos coletazos del verano. La bloguera confesaba hace unos días a sus seguidores que, aunque aún queda tiempo, ya han empezado los nervios por ese día y por supuesto a comprar cosas que sabe que le van a hacer falta a su hijo mayor.

El pequeño, al que su madre cataloga de modo divertido como 'chef', preparó una tarta de chocolate y galleta junto a Isabel Jiménez, que según Sara ejerció de pinche: "La primera tarta de chocolate y galleta del chef Martín ha sido todo un éxito,gracias a la ayuda de su pinche, Isabel Jiménez. Algunas han repetido varias veces, ¿verdad, Mayra del Pilar?".

En los 'hashtag' Carbonero revelaba que 'Isa' le parece la tía más 'enrollada', y que se plantó el delantal justo encima del bikini, sin más ropa de por medio, por lo que la llamó 'sexy cocinera'. En la imagen se puede ver al 'minichef' colocando las galletas en la base de la tarta y esperando pacientemente a que el chocolate se derrita. Un momento del que todos disfrutaron de lo lindo.