Campanario, Lady Gaga y otros famosos que sufren fibromialgia

La fibromialgia es una enfermedad crónica de la que no se había oído hablar demasiado en los medios de comunicación hasta ahora, que varios famosos han comunicado que la padecen. Gracias a ellos se está haciendo visible esta terrible dolencia, bastante condicionante para quien la padece. El último rostro conocido que se ha sumado a la lista de celebridades que sufren fibromialgia ha sido Lady Gaga, que con 31 años ya había comentado en varias ocasiones que padece dolor crónico, pero hasta ahora no le había puesto nombre a su enfermedad, de la que habla en un documental que se estrenará en Netflix el 22 de septiembre.

En el documental, titulado 'Gaga: Five Foot Two', la artista retrata su último año de carrera y deja ver cómo lidia con el dolor en su vida cotidiana. El 8 de septiembre, Gaga lo presentó en Toronto y dijo que su dolor es "duro pero liberador". En su cuenta de Twitter, la cantante confirmó el pasado miércoles que se trata de fibromialgia. "La enfermedad que sufro y de la que hablo en mi documental es fibromialgia", ha dicho ha dicho en la red social. "Deseo ser de ayuda para concienciar (sobre la fibromialgia) y conectar a la gente que la sufre", añade. En otro tuit, la artista explica los remedios que usa para calmar el dolor.

María José Campanario fue la primera famosa patria que declaró padecer esta enfermedad. La mujer de Jesulín de Ubrique comenzó a experimentar los primeros síntomas de la fibromialgia hace doce años. “Empecé a sentirme muy, muy cansada, a tener un dolor generalizado en los músculos y en las articulaciones, empecé a dormir mal... Es un conjunto de síntomas bastante desagradable. Lo peor es la falta de sueño y ese dolor crónico que no desaparece, y sobre todo el no saber por qué”,explicó hace unos meses.

En lo que va de año, María José Campanarioha tenido que ser ingresada hasta en seis ocasiones. También fue internada en el centro de salud mental de El Seranil de Málaga. Una de esas ocasiones, la odontóloga acudió de urgencia al Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla aquejada de unos terribles dolores en las cervicales. El revuelo que suscitó este ingreso, que duró quince días, llevó a Campanario a desvelar los detalles de la enfermedad reumatológica que padece y de la intolerancia que manifiesta ante algunos de los analgésicos que utilizan los profesionales sanitarios para paliar el dolor cuando se desencadena una de sus crisis. Ahora, ya con el alta hospitalaria en la mano (aunque no la médica) y más recuperada, Campanario se muestra optimista: "Físicamente me encuentro bien. No tengo el alta médica todavía, solo el alta hospitalaria, pero estoy intentando recuperar mi rutina y mi vida normal con mi familia y mis hijos".

El veterano actor Morgan Freeman llegó a reconocer que consume marihuana para paliar los dolores que le produce la fibromalmia que padece, y además se muestra públicamente a favor de su legalización. Freeman, que hizo público en 2012 que sufría fibromialgia aseguró que recurre a la marihuana para reducir su sufrimiento. "¡La como, tomo, fumo y aspiro!", afirmó. Freeman, de 80 años, está a favor de legalizar la marihuana, ya que asegura que es lo único que le ayuda a aliviar el dolor que sufre desde hace tres años, cuando tuvo un accidente que, al parecer, fue el detonante de la enfermedad que parece.

Cher, por su parte, padece el síndrome de fatiga crónica, una enfermedad muy similar a la fibromialgia. El síndrome de fatiga crónica es una afección que produce cansancio o agotamiento y dolor. Es una enfermedad muy compleja ya que puede afectar a muchas partes del cuerpo (desde el sistema neurológico o cardiovascular hasta el inmunitario). Los enfermos pueden sentirse como si siempre tuviesen la gripe, con grandes dolores de cabeza, faringitis crónica, pérdida de concentración y memoria, desorientación, fiebre, somnolencia, intolerancia a la luz y sensibilidad a los cambios de temperatura. En 1987 Cher afirmó que sufrió una enfermedad viral provocada por el virus Epstein-Barr, que acabó derivando en la fatiga crónica que ahora padece.

Además de la depresión y pensamientos suicidas, la cantante Sinead O’Connor sufre fibromialgia. La famosa artista irlandesa también está en el grupo de famosos que han reconocido padecer esta enfermedad. Parece mentira que, con tanta energía que derrocha en el escenario, pueda tener los síntomas de fatiga, cansancio y dolor. La cantante reveló que enfrenta el padecimiento y se retiró tres años de su carrera musical para atenderse.

‘La Chilindrina’, como se le conoce a la actriz mejicana Maria Antonieta de las Nieves, reveló que está recibiendo tratamiento médico para mitigar los dolores en todo el cuerpo que le produce la fibromialgia. La mejicana aseguró “es una enfermedad que viene por el sistema nervioso, donde te duele absolutamente todo. No puedes respirar bien, no puedes dormir bien, no puedes comer bien, no tienes ganas de nada. No es una enfermedad que se quite". La intérprete reveló que la enfermedad le afecta directamente el sistema nervioso, impidiéndole realizar sus actividades cotidianas y profesionales con normalidad. Además, indicó que entre los tratamientos que recibe, están terapias psicológicas para ayudarla a sobrellevar el padecimiento.