Bustamente enseña, por primera vez, la cara de su hija Daniella

Paula Echevarría y David Bustamante son muy activos en las redes sociales. La pareja nunca ha dudado en publicar imágenes y vídeos de sus momentos más íntimos en familia, de los que en diferentes ocasiones han disfrutado junto a su hija Daniella. Pese a todo, la pequeña siempre había aparecido de espaldas o de perfil, hasta este lunes 2 de enero.

Su orgulloso padre no se ha podido reprimir y ha posteado una fotografía en la que aparecen los dos en primer plano, una imagen muy tierna en la que el afamado cantante escribe: "El amor de mi vida! No sé cómo podía vivir antes de ti! Haces que me sienta la persona más afortunada del mundo! Estoy orgulloso de ti! #MiHija #Daniella #MiPrincesa #LoQueMasAmoDeEsteMundo".

La niña posa mirando a cámara con unos preciosos ojos verdes que parece que no ha heredado ni de su padre ni de su madre, que los tienen marrones. Sin embargo, parece que en general la preciosa Daniella se parece más a su madre, que también ha querido rendirle un pequeño homenaje a su niña en las redes sociales: "Promesa de #AñoNuevo… cuidarte y quererte toda mi vida más que a mi misma... #MiPrincesa #MiVida #MiAmor #MiHija #Daniella #MamiYDani".

Los tres han pasado Fin de Año en Gran Canaria, más concretamente en Maspalomas, lugar del que han compartido numerosas imágenes y momentos con sus miles de fans.