Bisbal y Elena Tablada responden ante la polémica con el libro de Chenoa

Chenoa ha encendido bien la llama del pasado. Pero no en el sentido romántico de la frase. La cantante ha publicado un libro biográfico en el que hace un repaso por su vida profesional y personal, siendo este último ámbito el más llamativo para la prensa y sus seguidores.

La argentina le ha dedicado un capítulo a la explicación de su ruptura con David Bisbal, a quien conoció dentro de la academia de 'Operación Triunfo' y con el que estuvo tres años saliendo. En este relato el cantante no sale muy bien parado, pues le acusa de haberle sido infiel y de no dar ningún tipo de explicación cuando decidió romper la relación.

"No tengo mucho que decir, porque con este tipo de cosas siempre he sido muy reservado. Me sorprende, por lo que he leído en las redes, sobre todo porque con El Reencuentro se habían superado muchas cosas", ha contestado David Bisbal, que añadía: "Yo soy muy positivo en la vida. Soy de los que prefiero desearle lo mejor a la gente. En una relación siempre hay muchas versiones y en este caso habrá dos".

La publicación de 'Defectos perfectos', el libro que acaba de publicar la colaboradora de 'El intermedio' en el que repasa su vida personal y profesional, no ha dejado indiferente a nadie, tampoco a Elena Tablada, madre de la hija de Bisbal, con la que empezó a salir después de dejar a Chenoa: "Supongo que cada uno tiene su verdad y si ha escrito este libro es su verdad y yo me quito el sombrero por la gente que tarde o temprano sale y se defiende a sí misma y habla de lo suyo, y desmiente muchas cosas que se habían dicho".

Tablada ha defendido la posición de la artista y le ha brindado su apoyo: "No lo he leído. Apoyo a la gente que hace lo que siente que tiene que hacer, que para mí es súper importante", asegura en unas declaraciones en '¡Hola!', durante la inauguración de un espacio de mini golf en la terraza del ABC de Serrano, en Madrid.